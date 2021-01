Ruszył casting do polskiej edycji programu „Beauty and the Geek”. Poszukiwane „piękne kobiety”

„Jeśli jesteś piękna, wysportowana i żądna przygód, jeśli jesteś geniuszem w swojej dziedzinie, ale jeszcze nie byłeś na randce lub marzysz o pocałunku czekamy na Ciebie! Zgłaszajcie się na casting do Beauty and The Geek” – pisze na Facebooku Endemol Shine Polska, polski oddział jednego z największych producentów telewizyjnych na świecie.

facebook

Aby zgłosić się do programu, należy wejść na stronę internetową Endemol Shine Polska i wysłać filmik z krótką prezentacją swojej osoby.

Program „Beauty and the Geek” (pol. „Piękna i Kujon”) w 2005 roku pojawił się na antenie amerykańskiej telewizji The WB, później także w The CW i na FOX Reality. Show doczekało się pięciu sezonów, w tym 48 odcinków. Jego producentami byli m.in. Asthon Kutcher, Nick Santora i J.D. Roth. W programie grupa „Piękności” i grupa „Geeków”, dobierają się w pary i konkurują wspólnie o 250 tys. dolarów oraz inne nagrody.

