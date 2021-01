AMC zapowiada nowy „wybuchowy” cykl filmowy. Co obejrzymy?

W filmie „Niezawodny plan” grupa znajomych wykorzystuje zaawansowane technologie, by dokonać zuchwałych napadów. Thriller „Dorwać Cartera” z Sylvestrem Stallone’em w roli głównej przedstawia losy egzekutora długów, który bezwzględnie wykonuje swoje obowiązki, podczas gdy komedia sensacyjna „Free Fire” obfituje nie tylko w czarny humor, ale także w wiele wybuchowych zwrotów akcji. Gangsterski „Przekręt” z Bradem Pittem to z kolei przeplatanka różnych opowieści, które łączy jedno – chęć zdobycia drogocennego diamentu.

Nowości na AMC

„Niezawodny plan” – sobota, 6 lutego o 22:00



Kevin, Samatha i Rob tworzą klub, w którym dzięki zaawansowanym technologiom oraz skrupulatnie przemyślanym działaniom dokonują najbardziej brawurowych napadów… Jednak tylko w teorii – ich skoki pozostają w fazie planów.

Wszystko się zmienia, gdy Leo, niebezpieczny gangster z Wysp Brytyjskich, dowiaduje się o ich pomysłach i wykorzystuje jeden z nich do udanego napadu. Leo szantażuje grupę i nakłania ich do dokonania skoku, w którym łupem są obligacje warte 20 milionów dolarów.

Występują: Ryan Reynolds, Kristin Booth, Joris Jarsky, Sean Sullivan.



„Dorwać Cartera” – sobota, 13 lutego o 22:00



Wystarczy zapytać w Las Vegas czym para się Jack Carter, a każdy z mieszkańców odpowie, że jest egzekutorem długów. Gdy wkracza do akcji, to co ma być zwrócone, będzie zwrócone albo inaczej dłużnikowi przemodeluje się facjatę, przetrąci rękę lub obije śledzionę. Jednak Carter musi się jeszcze wiele nauczyć, szczególnie jeśli chodzi o sprawy honorowe i rodzinne. Gdy dowiaduje się o śmierci swego brata, wyjeżdża do Seattle by wytropić jego morderców. Bandyci mogli przewidzieć taki obrót spraw, jednak jest już za późno, by zejść Carterowi z drogi.

Występują: Sylvester Stallone, Miranda Richardson, Rachael Leigh Cook, Alan Cumming, Mickey Rourke, John C. McGinley, Michael Caine, Rhona Mitra.



„Free Fire” – sobota, 20 lutego o 22:00



Bezpretensjonalna, zapierająca dech w piersiach i przewrotnie zabawna komedia sensacyjna, opowiadająca o wyjątkowo nieudanej i wybuchowej transakcji między handlarzami nielegalną bronią.

Uznany reżyser Ben Wheatley zabiera widza w sam środek najbardziej spektakularnej, szalonej

i epickiej strzelaniny, jaka kiedykolwiek pojawiła się na ekranie. Obraz ten zapewnia świetną zabawę, ale jest także ostrą krytyką, a zarazem parodią, szaleństwa, jakim jest przemoc z użyciem broni – każdy ma spluwę, ale absolutnie nikt nie ma kontroli nad sytuacją.

Występują: Sharlto Copley, Brie Larson, Armie Hammer, Cillian Murphy.



„Przekręt” – sobota, 27 lutego o 22:00



Złodziej diamentów Franky „Cztery Palce” wraca do Nowego Jorku, gdzie ma dostarczyć swojemu szefowi Aviemu ogromny diament. Po drodze zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów, a diament dostaje się w niewłaściwe ręce. Tymczasem dwaj podejrzani organizatorzy walk bokserskich odkrywają prawdziwy talent – irlandzkiego włóczęgę i zabijakę Mickeya O’Neila, którego kuszą wizją bogactwa, pod warunkiem, że podłoży się w walce. Losy ich wszystkich zaczynają się spinać, gdy do Londynu przylatuje Avi, by odnaleźć swój diament. Rozpętuje się prawdziwe piekło, gdy każda ze stron chce zrealizować swoje plany – wszystkie nielegalne, z góry skazane na niepowodzenie i bardzo bolesny odwet.

Występują: Jason Statham, Brad Pitt, Benicio Del Toro, Dennic Farina, Vinnie Jones.

