Wszystkie produkcje Ryana Murphy'ego na Netfliksie. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Każda produkcja Ryana Murphy'ego przyciąga na Netfliksa tłumy i tuż po premierze wskakuje do TOP 10 platformy. Tak było z „Wyborami Paytona Hobarta” jak i „Ratched” oraz „Hollywood”. Chwalony był także „Bal” z Meryl Streep, który zadebiutował już w 2021 roku. Osobiście bardzo polecamy także film „Chłopcy z paczki”, który idealnie oddaje styl reżysera. Na Netfliksie dostępne są także nieco starsze i bardziej mroczne produkcje Murphy'ego. Wśród nich warto wymienić oczywiście te, do których scenariusz pisało życie, jak seria „American Crime Story” - jedna o zabójstwie Versace, druga o sprawie O.J. Simpsona. Co jeszcze tego reżysera znajdziemy na Netfliksie? Mamy dla was rozpiskę.

„Ratched” – serial / 1 sezon



To trzymający w napięciu serial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana o historii pielęgniarki Mildred Ratched. W 1947 r. Mildred przyjeżdża do Północnej Kalifornii szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczęto prowadzić niepokojące eksperymenty na ludzkich umysłach. Kobieta rozpoczyna swoją przygodę jako oddana swoim obowiązkom pielęgniarka. Jednak w miarę infiltracji systemu opieki zdrowia i jego pracowników, u Mildred uzewnętrznia się od dawna tląca się w niej ciemność, ujawniająca, że człowiek nie rodzi się potworem, a staje się nim.



„Hollywood” – serial / 1 sezon



To opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w amerykańskiej fabryce snów i nie cofną się przed niczym, by dopiąć swego. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności. W głównych rolach: David Corenswet, Darren Criss, Jim Parsons, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor i Patti LuPone.



„Pose” – serial /2 sezony



Nowy Jork, rok 1987. Blanca otwiera przybytek dla osób LGBTQ, a pod jej skrzydła trafiają wkrótce utalentowany tancerz i prostytutka zakochana w bogatym kliencie.



„Chłopcy z paczki” – film



Nowy Jork, rok 1968. Na imprezie urodzinowej siedmiu zaprzyjaźnionych gejów musi zmierzyć się ze skrywanymi uczuciami i nigdy niewypowiedzianą prawdą.



„American Crime Story: Zabójstwo Versace” – serial / 1 sezon



Serial opowiadający o zabójstwie legendarnego projektanta Gianniego Versace przez Andrew Cunanana. Scenariusz oparty jest na książce „Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History” autorstwa Maureen Orth. W główne role wcielili się: Édgar Ramírez jako Gianni Versace, Darren Criss jako Andrew Cunanan, morderca Gianniego, Ricky Martin jako Antonio D'Amico, partner Gianniego, Penélope Cruz jako Donatella Versace, siostra Gianniego.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” – serial / 1 sezon



Serial stworzony przez Ryana Murphy'ego („Hollywood”, „Glee”, „Pose”, „American Horrro Story”) i oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Orenthal James Simpson w latach 90. oskarżony został o podwójne morderstwo - swojej byłej żony Nicole Brown Simspon oraz jej przyjaciela Rona Goldmana. Seria, którą oglądać można na Netfliksie, opowiada o procesie sądowym w tej sprawie, który na ekranach telewizyjnych śledziła cała Ameryka.



„Bal” – film / musical



Cztery pechowe gwiazdy z Broadwayu wstrząsają miasteczkiem w Indianie, gdy postanawiają poprzeć nastolatkę walczącą o możliwość pójścia na bal ze swoją dziewczyną.



„Glee” – serial / 6 sezonów



Nauczyciel hiszpańskiego z Ohio przejmuje opiekę nad licealnym chórem szkolnym. Postanawia przywrócić mu dawną świetność.



„Sekretna miłość” – film dokumentalny



W 1947 roku dwie kobiety — Pat Henschel i zawodowa bejsbolistka Terry Donahue — zakochały się w sobie, zapoczątkowując 65-letnią historię miłości i walki z uprzedzeniami.



„Circus of Books” – film dokumentalny



Przez niemal cztery dekady ta skromna para — Karen i Barry Masonowie — prowadziła w Los Angeles „Circus of Books”, ulubiony sklep porno lokalnej społeczności gejów.



„Jedz, módl się, kochaj” – film



Nieszczęśliwa Elizabeth Gilbert postanawia zmienić swoje życie. Bierze rozwód i wyrusza w podróż do Włoch, Indii oraz Indonezji.Czytaj też:

