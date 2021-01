„Lucyfer” część 5B. Scenarzyści podali smutną wiadomość. Fani nie będą zadowoleni

Przypomnijmy, już w maju 2020 roku portal Deadline informował, że gwiazda serialu „Lucyfer” Tom Ellis zawarł z Netfliksem umowę o powrocie do produkcji i pracach przy 6. sezonie. Sezon 5 twórcy podzielili na dwie części – 5A i 5B. Pierwszą z nich udało się dodać na platformę streamingową Netflix jeszcze w sierpniu 2020 roku. Tymczasem teraz na oficjalnym koncie scenarzystów „Lucyfera” pojawił się w wpis, w którym otwarcie przyznano, że nie wiadomo kiedy zadebiutuje część 5B. Wiemy, że w październiku kręcono dwa ostatnie odcinki, w związku z tym wszystko wskazuje na to, że przeciągają się prace w postprodukcji.

Scenarzyści „Lucyfera” dodali wpis w odpowiedzi na mem zamieszczony przez jednego z internautów, w którym znalazło się pytanie o datę premiery kolejnej części popularnej serii. „Wiemy, że wszyscy chcą wiedzieć, ale prawda jest taka, że nawet MY nie wiemy, kiedy do tego dojdzie. Nie jest jeszcze skończony. Pandemia zniweczyła nasze plany. Ale kiedy tylko będziemy mieć oficjalną datę premiery, zaufajcie nam, nie możemy się doczekać, żeby was o tym powiadomić! To samo dotyczy zwiastuna” – podkreślili.

O czym jest serial „Lucyfer”?

„Lucyfer” to kryminalny serial, który jest adaptacją komiksu pod tym samym tytułem, wydawanego przez DC Comics. Do trzeciego sezonu serial tworzyła stacja FOX. W 2018 roku ogłosiła, że zaprzestaje na trzeciej odsłonie. Tego samego roku Netflix podał, że przejął produkcję i rozpoczął przygotowania do 4 sezonu.

Znudzony diabeł porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles, gdzie otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw. W rolach głównych pojawiają się: Tom Ellis, Lauren German i Kevin Alejandro.

