Apel Mariusza Czajki. Aktor prosi o wsparcie w pochowaniu matki. „Mam same długi”

Na stronie pomagam.pl trwa zbiórka na pomoc w pochowaniu matki Mariusza Czajki. W jej opisie aktor poinformował, że pani Krystyna od wielu lat zmagała się z problemami zdrowotnymi. Kobieta miała osteoporozę, Parkinsona, nadciśnienie, a także zdiagnozowano u niej raka płuc. Zmarła 14 stycznia 2021 roku w wieku 81 lat.

Aktor opisał drogę zawodową swojej matki, która pracowała jako nauczycielka języka polskiego klas 1-4. „Była wymagająca, ale uczciwa i sprawiedliwa. Uczniowie ją cenili i szanowali. Wychowała i wykształciła wiele pokoleń Polaków na przestrzeni 35 lat” – czytamy. Mariusz Czajka przekazał także, że jego mama kochała teatr.

„Gdy miałem 14 lat zaprowadziła mnie do psychologa, który skierował mnie do ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty p. Machulskich. Od 1976 r. do dziś gram na scenie i jestem aktorem. Zagrałem ponad 6 tys. przedstawień. W 1985 dyplom w PWST w Warszawie pt. »Złe zachowanie« rozpoczął moją drogę artystyczną. Stworzyłem ponad 100 postaci w Teatrze, TV, filmie i dubbingu” – napisał.

Apel Mariusza Czajki. „Ja mam same długi”

W dalszej części Mariusz Czajka opisał swoją trudną sytuację finansową, na którą miała wpływ pandemia koronawirusa. „Wracając do meritum, aby pochować mamę muszę mieć 12 tys. zł ZUS zwraca 4 tys. zł, a 8 tys. muszę dodać” – napisał. „Ja mam same długi i już nie mam skąd pożyczać. Brakuje 8 tys. zł. i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy, bo nie mam tego, za co zrobić. Od państwa dostałem 1800 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2000 zł z ZUS i to wszystko na te 10 miesięcy bezrobocia” – podsumował aktor.

Cel zbiórki został wyznaczony na 15 tys. złotych. Aktor poinformował, na co przeznaczy środki, jeżeli przekroczą ten próg. „Będąc w tragicznej sytuacji finansowej, bardzo proszę o pomoc. Jeśli zebrana kwota będzie większa, to będę mógł kupić Mamie i Tacie nową płytę nagrobną, a jeżeli jeszcze coś zostanie, to pozwoli mi to na start z nowym projektem aktorskim w sieci i może zacznę normalnie zarabiać” – napisał. Do chwili publikacji tekstu uzbierano już ponad 20 tys. złotych.

Czytaj też:

Zmarł jeden z najbogatszych Rothschildów. Miał zaledwie 57 lat