Rodowicz o serialu „Osiecka” i aktorce, która się w nią wcieliła. „Nie widzę podobieństwa”

W ostatnim z wyemitowanych odcinków serialu „Osiecka” pokazane zostało, jak Agnieszka Osiecka, grana przez Magdalenę Popławską, pracuje nad piosenkami ze swoją przyjaciółką Marylą Rodowicz oraz Katarzyną Gaertner.

Polska piosenkarka, znana z hitów takich jak „Małgośka”, „Niech żyje bal” czy „Sing sing”, w rozmowie z „Super Expressem” przekazała swoją opinię na temat serii i tego odcinka. – Nie nosiłam szpilek na scenie w Sopocie, a zwłaszcza w „Małgośce”. I nie miałam takiego imponującego biustu jak aktorka grająca Marylę – przyznała. – Nie wiem, czy to miało być 1:1, ale to raczej niemożliwe. Co do aktorki, która mnie zagrała, choć nie widzę między nami podobieństwa, pani Karolina to ładna blondynka i życzę jej wielu wspaniałych ról – dodała.

Serial „Osiecka”

Serial „Osiecka” to biografia artystki, która obejmuje okres od lat 50. do jej śmierci, czyli do lat 90. Jej tłem są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Filmowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu.

Produkcję wyreżyserowali: Robert Gliński i Michał Rosa, a zagrali w nim obok Rycembel i Popławskiej, Maria Pakulnis, Jan Frycz, Wiktoria Forodeckaja, Jędrzej Hycnar, Grzegorz Małecki czy Mikołaj Roznerski.

Oglądalność „Osieckiej”

Już po emisji świątecznych odcinków portal WirtualneMedia.pl, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement podawał, że trzy pierwsze epizody serialu odnotowały znacznie słabsze wyniki niż np. „Anna German”. Serial ten w 2013 roku oglądało średnio 6 mln widzów. Tymczasem „Osiecką” zobaczyło średnio 2,41 mln widzów w świąteczny weekend.

