Aktorzy z „Gry o tron” i „Peaky Blinders” we wspólnym projekcie. Szykuje się film Netfliksa w stylu „Zjawy”

Scenariusz do filmu napisał sam Coster-Waldau wraz z Joe Derrickiem, na podstawie duńskiej powieści „Two Against The Ice”. Film produkowany jest przez RVK Studios – należącą do Kormakura islandzką firmę stającą za takimi hitami Netfliksa jak „Katla” oraz nowością „Entrapped”. W produkcję zaangażowana jest także wspólna firma Coster-Waldau i Derricka – III Kippers.

O czym będzie film?

W 1909 roku duńska ekspedycja do Alabamy prowadzona przez kapitana Ejnara Mikkelsena (Nikolaj Coster-Waldau) próbowała obalić roszczenia Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Grenlandii, które wynikały z idei, że została ona podzielona na dwa różne obszary. Mikkelsen w końcu pozostawia za sobą swoją załogę i sam wybiera się w wyprawę saniami po lodzie z niedoświadczonym członkiem załogi Iverem Iversenem (Joe Cole). Mężczyźni znajdują w końcu dowód na to, że Granlandia jest jedną wyspą, ale ich powrót na statek jest trudniejszy i dłuższy, niż zakładali. Walczą z ekstremalnym głodem i atakiem niedźwiedzia, jednak w końcu udaje im się dotrzeć na miejsce. Tam jednak okazuje się, że statek został rozbity i nie ma tam żadnych ludzi.

Netflix zapowiada, że film pojawi się na platformie jeszcze w 2021 roku.

