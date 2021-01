51-letnia Jennifer Lopez odpowiada na hejt. „Po raz milionowy – nigdy nie miałam botoksu!”

Jennifer Lopez zamieściła na swoim Instagramie nagranie, na którym pokazuje swoją twarz po tym, jak nałożyła na nią maskę JLO Beauty That Limitless Glow (jej koszt to 48 dol. za 3 sztuki). Artystka w wideo zaznacza, że będą to najchętniej kupowane maski na świecie i mówi, że od razu czuje się znacznie młodziej.

Botoks?

W odpowiedzi na jej słowa pod nagraniem pojawił się komentarz jednego z internautów. „Ale czy mogę tylko wspomnieć, że twoje brwi i czoło zupełnie się nie poruszają, kiedy mówisz... na pewno masz botoks. Mnóstwo botoksu. I to jest okej. Tylko mówię” – napisał.

Piosenkarka postanowiła odpowiedzieć na ten wpis. „LOL, to tylko moja twarz! Po raz milionowy... nigdy nie robiłam sobie botoksu, nie miałam żadnych zastrzyków ani operacji. Tylko mówię” – stwierdziła. „Kup sobie trochę JLO Beauty i poczuj się pięknie ze swoją skórą. A oto kolejny sekret: Postaraj się być bardziej pozytywny, życzliwy i podnoszący na duchu. Nie trać czasu, by poniżać innych, a dzięki temu będziesz młody i piękny! Przsyłam ci miłość” – dopisała dalej.

Sekrety urody Jennifer Lopez

Jennifer Lopez od lat zaprzecza, jakoby kiedykolwiek stosowała botoks. Jako dwa główne czynniki, którym zawdzięcza piękny wygląd skóry wymienia oliwę z oliwek i krem przeciwsłoneczny.

