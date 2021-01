„Thor: Love and Thunder”. Matt Damon dołącza do obsady!

W Sydneytrwają zdjęcia do kontynuacji filmu Marvela. Oprócz wymienionych wcześniej gwiazd, paparazzi zdążyli zrobić tam fotki aktorom znanym ze „Strażników Galaktyki” , w tym Chrisowi Prattowi, Dave'owi Bautista, Karen Gillan czy Pom Klementieff. Wszystko wskazuje zatem na to, że i oni pojawią się w produkcji „Thor: Love and Thunder” .

Fanów jednak z pewnością ucieszy także obecność w filmie Matta Damona, który – według australijskich mediów – przybył właśnie do Sydney wraz ze swoją rodziną i przechodzi tam kwarantannę przed rozpoczęciem pracy na planie. Warto wspomnieć, że Damon grał epizodyczną rolę w „Thor: Ragnarok” w reżyserii Waititi. Był to jednak zabawny dodatek do tej produkcji, nakręcony w Stanach Zjednoczonych, dlatego fani domniemują, że podróż aktora do Australii wiążę się z bardziej znaczącą rolą w nowym obrazie.

Film „Thor: Love and Thunder” ma zadebiutować na ekranach kin 6 maja 2022 roku.

