Twórcy „Domu z papieru” wracają z nowym serialem. Mamy zapowiedz „Sky Rojo”

W obsadzie serialu pojawiają się wielkie nazwiska. Zagrają m.in.: Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany Prado i Enric Auquer. Obraz kręcono na Teneryfie. Premiera serialu zaplanowana jest już na 19 marca 2021 roku.

Pierwszy sezon serialu składać się ma z 8 odcinków, które obiecują „czarny humor, wielką dawkę akcji i czystej adrenaliny”. Potwierdzać to zdaje się sama zapowiedź serii, wydana dzisiaj przez serwis.

„W »Sky Rojo« staraliśmy się pokazać szaloną akcję, ale też zmieścić się w 25 minutach, aby podkreślić tym samym dynamikę fabuły – wyścig o przetrwanie” – przekazali Pina i Lobato.

O czym będzie serial?

Bohaterki serialu: Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) i Gina (Yany Prado), uciekają, aby odzyskać wolność, a ściga ich Romeo (Asier Etxeandia), ich alfons z Las Novias Club oraz jego poplecznicy, Moisés (Miguel Ángel Silvestre) i Christian (Enric Auquer).

Kobiety wspólnie wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwom i przeżyć każdą sekundę tak, jakby to była ich ostatnia. Jednocześnie wzmacniają swoją przyjaźń i odkrywają to, co najważniejsze: że razem są silniejsze i mają więcej możliwości na odzyskanie wolności.

