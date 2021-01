Rusin oburzona po słowach Pawłowicz. „Bezcześci nasze dobro narodowe”

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia. Krystyna Pawłowicz na Twitterze przedstawiła własną interpretację tego wydarzenia. „Jerzy Owsiak, przy wykorzystaniu dzieci, będzie zbierał pieniądze na swą upolitycznioną lewicową fundację” – oceniła sędzia TK. Zadeklarowała również, że nie wesprze WOŚP ani Jerzego Owsiaka. „Wspieram dobroczynność Caritas” – zdradziła.

Rusin: Pawłowicz szczuje ludzi na człowieka-instytucję

Kinga Rusin nie kryje oburzenia po słowach sędzi TK. „Brońmy WOŚP przed Pawłowicz i podobnymi! Krystyna Pawłowicz napluła na WOŚP i Jurka Owsiaka. Szczuje ludzi na człowieka-instytucję, który czyni dobro, co jej najwyraźniej nie w smak. Uderzając w WOŚP, bezcześci nasze dobro narodowe - wieloletnią, wspólną inicjatywę milionów Polaków” - napisała dziennikarka.

Była prowadząca „Dzień dobry TVN” nawiązała także do wyroku TK ws. aborcji. „Pawłowicz podpaliła już raz Polskę w październiku, wydając wraz z kolegami wyrok TK skazujący kobiety na cierpienie rodzenia półmartwych, zdeformowanych płodów. To okrucieństwo doprowadziło do największych demonstracji ulicznych od czasu odzyskania wolnej Polski w 1989 roku” - oceniła.

Rusin zachęca do wpłat na WOŚP



Według Rusin „Pawłowicz dzieli ludzi, których WOŚP na jeden dzień w roku łączy”. „W dniu Finału WOŚP Polacy, w kraju i zagranicą, stają się innym narodem, chcą być razem i wspólnie dokonywać czegoś naprawdę dobrego. Każdy pomaga na miarę swoich możliwości. Ja też, oczywiście, jak co roku, wpłacę konkretną kwotę. Dlatego apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli: #NieBądźPawłowicz! #WpłaćNaWOŚP” - podsumowała.

