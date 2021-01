Sylwia Bomba pokazała zdjęcie sprzed lat. Przeszła ogromną metamorfozę

„Gogglebox. Przed telewizorem” jest emitowany na antenie TTV od 2014 roku i opiera się na podobnym brytyjskim formacie. Zasady show są bardzo proste. Grupy przyjaciół, pary lub rodziny zasiadają przed telewizorem i komentują fragmenty wybranych programów, filmów i seriali. „Gogglebox. Przed telewizorem” cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji – do tej pory nakręcono już 12 sezonów.

„Zawsze byłam grubej kości i byłam tego świadoma”

Jedną z barwniejszych bohaterek jest Sylwia Bomba, która w programie występuje razem z przyjaciółką – Ewą Mrozowską. Celebrytka w wielu wywiadach przyznawała, że w ciągu ostatnich lat przeszła ogromną metamorfozę – zrzuciła ponad 30 kilogramów. Bomba prowadzi także profil na Instagramie, który śledzi ponad 729 tysięcy internautów. W jednym z ostatnich zamieszczonych wpisów pokazała kolaż zdjęć: widać na nich Sylwię Bombę w wieku 22 lat oraz 35. Obecnie celebrytka w niczym nie przypomina siebie sprzed lat.

instagram

Uczestniczka programu TTV wielokrotnie zaznaczała, że przez lata była krytykowana za to, jak wygląda, ponadto zbędne kilogramy utrudniały jej codzienne funkcjonowanie również w dorosłym życiu. – Zawsze byłam grubej kości i byłam tego świadoma, że nie jestem szczupła, natomiast miałam o sobie lepsze wyobrażenie, niż widziałam siebie w telewizji. Załamałam się, dwie noce płakałam z rzędu, bo to nie była osoba, którą widziałam w lustrze. (...) Chodziło trochę o zdrowie, bo miałam już problemy z wchodzeniem po schodach, chodziło trochę o aspekt wizualny, to mnie zmusiło do wzięcia się za siebie – opowiadała w rozmowie z Plejadą.

Czytaj też:

Jak wygląda dieta Jennifer Lopez? Możesz się zdziwić, czego unika