Edyta Pazura skończyła 33 lata. Jaką niespodziankę przygotował dla niej mąż?

Edyta Pazura w poniedziałek 18 stycznia skończyła 33 lata. Na InstaStory żona Cezarego Pazury zdradziła, jaką niespodziankę przygotował jej mąż z okazji urodzin. Aktor na białej pościeli ułożył z płatków róż napis "Happy birthday" oraz zostawił tajemniczy list. „Jaka Ty jesteś młoda Słońce! Jak zawsze! Sto lat Edysiu” - napisał Cezary Pazura na Instagramie. Życzenia z okazji urodzin złożyli także m.in. Anita Werner, Joanna Koroniewska oraz Olivier Janiak.

„Jestem osobą, która sama była w depresji przez jakiś czas”

Edyta Pazura wielokrotnie podkreślała, że bardzo ważna jest dla niej szczerość. Jakiś czas temu przeprowadziła rozmowę z psychiatrą Aleksandrą Piętą o depresji. Żona popularnego aktora już na początku nagrania opublikowanego na kanale „Just Keep Living” zdobyła się na osobiste wyznanie. – Jestem osobą, która sama była w depresji przez jakiś czas. Na pewno będzie to dla mnie odcinek trochę ciężki, emocjonujący, ale warto o tym rozmawiać – powiedziała. - Kiedy miała przyjechać moja mama, ubierałam najlepsze ciuchy, kręciłam włosy na wałki i robiłam smokey eyes. Wiem również, że depresja nie musi przyjść wtedy, kiedy jest źle. Czasami wystarczy mały impuls. Myślałam, że po moich doświadczeniach jestem jak czołg – niezniszczalna – wyznała.

Pazura o zmaganiach z Hashimoto

Pazura opublikowała także w mediach społecznościowych swoje zdjęcie bez makijażu, na którym widać przebarwienia na twarzy. Żona Cezarego Pazury opowiadała przy okazji o swoich zmaganiach z Hashimoto. „Powracają do mnie co roku, nasilają się z każdą kolejną ciążą. Przyzwyczaiłam się. Jakieś 18 lat temu miałam tylko spirytus i maść tormentiol (co to był za smród). Dzisiaj więcej możliwości i te same problemy. Skoro jednak jestem tu gdzie jestem, to oznacza... że jednak wcale nie mam problemów” – napisała Edyta Pazura, a do wpisu dodała kilka hasztagów, m.in.: „goń się Hashimoto” oraz „nie lubię cię Hashimoto”.

