Zmarł Andrzej „Pudel” Bienasz, lider grupy Pudelsi. Przegrał walkę z chłoniakiem

Bardzo smutna wiadomość o śmierci muzyka pojawiła się na oficjalnym profilu grupy Pudelsi na Facebooku. „Niestety, żegnaj Przyjacielu R.I.P” – czytamy. Do postu dołączone zostało także zdjęcie Andrzeja Bieniasza.

Walka z chorobą

Pod koniec 2020 roku siostra muzyka Iwona Dobrowolska rozpoczęła w sieci zbiórkę, której celem było zdobycie środków na pokrycie kosztów leczenia. Informowała, że Bieniasz od roku walczy z rzadkim chłoniakiem z komórek płaszcza. Muzyk poddawał się chemi i immunoterapii do maja. Potem przeszedł także autoprzeszczep szpiku. Od sierpnia jego bóle się nasiliły, Bieniasz nie mógł poruszać kończynami. W połowie listopada stwierdzono u niego nawrót choroby. Wówczas siostra muzyka ponownie prosiła o pomoc i ta przyszła bardzo szybko. 2 grudnia 2020 roku Bieniasz zamieścił na Facebooku wpis, w którym podziękował za wsparcie.

„Drodzy przyjaciele!!!! Od poniedziałku żyjemy w innej rzeczywistości. Ogromne wsparcie jakie dostałem od Was i to finansowe i duchowe wzruszyło nas niejednokrotnie do łez. Naprawdę czytając wasze wpisy i smsy spłakaliśmy się z Betti (Beata Bieniasz, żona) jak bobry” – napisał. „Zapewniliście mi środki na leczenie kilkumiesięczne Ibrutynibem, który jak twierdzi mój doktor już zaczął niszczyć komórki tego wstrętnego chłoniaka. Teraz jeszcze trzymajcie kciuki, żeby to szło tak dalej i żebym odzyskał władze w rękach i nogach” – dodał.

„Pudel” i Pudelsi

Andrzej „Pudel” Bieniasz rozpoczynał karierę w zespole Dupą, który założył wraz z Piotrem Markiem i Andrzejem Potoczkiem w 1981 roku. W 1985, po samobójczej śmierci Piotra Marka, pozostali muzycy utworzyli zespół Püdelsi. Zostali laureatem Festiwalu w Jarocinie w 1986, czego rezultatem była możliwość nagrania własnego albumu.

Znane piosenki Pudelsów to m.in. „Dawna dziewczyno”, „Uważaj na niego” czy „Tango libido”.