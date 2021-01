Monika Mrozowska urodziła. Dumny ojciec zdradził imię syna i pokazał jego zdjęcie

Monika Mrozowska poinformowała, że jest w ciąży we wrześniu 2020 roku. We wtorek 19 stycznia na świat przyszedł jej syn, któremu ona i jej mąż nadali imię Lucjan. Dumny ojciec podzielił się wspaniałą nowiną za pośrednictwem Instagrama.

„Hello World! Nazywam się LUCJAN, ale i tak pewnie wszyscy będą na mnie mówić Lucek. No to teraz zaczynamy zamieszanie i pewnie zmienię czyjeś życie o 180 stopni. Czuję wdzięczność i mega spokój. (…) Monika Mrozowska, jesteś częścią tego kosmicznego zamieszania, dziękuję za wytrwałość, siłę i wszystko, co najlepsze, Warszawa, 19.01.2021” – napisał.

instagram

Monika Mrozowska ma już troje dzieci z poprzednich związków. Dwie córki – Jagodę i Karolinę z małżeństwa z Maciejem Szaciłłą, oraz syna Józefa ze związku z Sebastianem Jaworskim.

Czytaj też:

Trump ułaskawił 73 osoby. Na liście m.in. Lil Wayne, Steve Bannon i Kodak Black