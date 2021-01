Netflix deklasuje konkurencję. Wyprodukował 9 na 10 najpopularniejszych seriali

„Lupin”, „Gambit królowej”, „Bridgertonowie” – to tylko trzy tytuły, które ostatnio pojawiły się na platformie Netflix i natychmiastowo zyskały ogromną rzeszę fanów. W czwartek streamer podał, że seria Shondaland „okazała się niezwykle popularna” i że pod koniec tego tygodnia pojawią się „ekscytujące informacje” dotyczące „Bridgertonów”.

„Lupin” najpopularniejszym serialem

„Lupin” Netfliksa jest na najlepszej drodze do tego, aby pobić rekord oglądalności na platformie. Według przewidywań serial obejrzeć ma przez pierwsze 28 dni od premiery 70 mln gospodarstw domowych. Jeżeli przewidywania się sprawdzą, „Lupin” przebije seriale takie jak „Bridgertonowie” (ma osiągnąć wynik 63 mln) oraz „Gambit królowej” (62 mln). „Lupin” stał się od czasu premiery pierwszym francuskim serialem, który znalazł się w TOP 10 netfliksowego zestawienia w Stanach Zjednoczonych.

Globalne trendy Google

Według trendów Google za 2020 rok, produkcje Netfliksa zajmują dziewięć z 10 miejsc pierwszych na liście najpopularniejszych. Jedynym show, które nie zostało wyprodukowane przez streamera jest "Big Brother Brasil". Poniżej całe zestawienie.

1. „Król tygrysów”



Serial koncentruje się na mało znanej, ale obecnej szeroko, głównie w Stanach Zjednoczonych, grupie kolekcjonerów dużych kotów, którzy hodują te niezwykłe zwierzęta w prywatnych ogrodach zoologicznych. Jedną z postaci, jakie poznajemy w serii jest Bhagawan „Doc” Antle, który prowadzi rezerwat dla zwierząt w Myrtle Beach w Południowej Karolinie i trenuje zwierzęta do hollywoodzkich filmów.

Głównym wątkiem fabularnym dokumentu jest jednak wieloletni konflikt między ekscentrycznym właścicielem parku zwierząt egzotycznych Greater Wynnewood (Joe Exotic) oraz Carol Baskin, właścicielką Big Cat Rescue. Baskin twierdzi, że Joe wykorzystuje dzikie koty i hoduje je w nieodpowiednich warunkach, podczas gdy ona ratuje je z takich miejsc. Z kolei Joe uważa, że Baskin jest hipokrytką i robi dokładnie to samo, co każdy z nich, a w jej sanktuarium dla dzikich kotów panują okropne warunki. Kobieta prowadzi kampanię ukierunkowaną na nękanie mężczyzny, a on publikuje w sieci filmiki, na których m.in. strzela do manekina, który ma przypominać Baskin i zarzuca jej, że nakarmiła tygrysy swoim byłym mężem, milionerem, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

W końcu konflikt przeradza się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. A jaka jest prawda? Jeżeli oglądaliście dokument, dajcie nam znać, co myślicie na ten temat.



2. „Big Brother Brasil”



3. „Dom z papieru”

Serial opowiada o grupie ośmiorga osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę.



4. „Cobra Kai”



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



5. „The Umbrella Academy”



Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve'a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.

Serial „The Umbrella Academy" jest oparty na serii popularnych, wyróżnionych nagrodą Eisnera komiksów i powieści graficznych stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya („My Chemical Romance"), zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Producentem wykonawczym i showrunnerem serialu, wyprodukowanego na zlecenie Netflix przez Universal Cable Productions, jest Steve Blackman („Fargo", „Altered Carbon"). Za produkcję odpowiadają również: Jeff F. King, Mike Richardson i Keith Goldberg, Gerard Way i Gabriel Bá.



6. „Emily w Paryżu”



Serial opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, Amerykance, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć pracę we francuskiej firmie marketingowej. Park gra jej przyjaciółkę Mindy, opiekunkę do dzieci. Obydwie kobiety mają zupełnie inne doświadczenia związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju.

Tytułową Emily gra w serialu Lily Collins („Aż do kości”, „Podły, okrutny, zły”, „Love, Rosie”), a w jej przyjaciółkę wciela się Ashley Park („Opowieści z San Francisco”, „Nightcap”). Poza tym na ekranie zobaczymy: Philippine Leroy Beaulieu, Lucasa Bravo, Samuela Arnolda, Camille Razat, Bruno Gouery'ego, Kate Walsh, Williama Abadie'ego i Arnaudema Viardema.



7. „Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



8. „Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



9. „Outer Banks”



Serial „Outer Banks” bada dynamikę małej społeczności mieszkającej w tej okolicy. Jest tam grupa bogatych, zamożnych rodzin, ale też pracowników fizycznych, którzy starają się łapać wszystkie możliwe zajęcia, aby zarobić na życie. Pewnego dnia grupa pracujących nastolatków trafia na na ukrytą mapę skarbów. Wyruszają w podróż, a za nimi podąża niebezpieczeństwo, zagrażając ich relacjom i życiu.



10. „Locke & Key”



Serial opowiada o rodzeństwie Locke po tym, jak ich ojciec został zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Troje rodzeństwa i ich matka wprowadzają się do rodzinnego domu ich ojca – Keyhouse, który, jak odkrywają, jest pełen magicznych kluczy, które mogą być związane z jego śmiercią. Gdy dzieci Locke badają różne klucze i ich unikalne moce, budzi się tajemniczy demon – i nie powstrzyma się przed ich kradzieżą.Czytaj też:

