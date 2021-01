Dziś 75. urodziny Davida Lyncha. To lista 10 ulubionych filmów reżysera

„Gdybym miał wybrać filmy, które według mnie reprezentują przykłady idealnego tworzenia filmów, myślę, że mógłbym zawęzić tę listę do czterech produkcji” - pisał w swojej książce David Lynch. Wymienił następnie - „8 1/2” Dederico Felliniego, „Bulwar zachodzącego słońca” Billy'ego Wildera, „Wakacje pana Hulot” Jacquesa Tati oraz „Okno na podwórze” Alfreda Hitchcocka.

Dla fanów Davida Lyncha, w dzień jego 75. urodzin znaleźliśmy także inne filmy, które reżyser wymieniał w trakcie wielu wywiadów jako swoje „ulubione”. Sprawdźcie, co według twórcy należy koniecznie obejrzeć.

1. „8 1/2”



Choć cała produkcja została już przygotowana, brakuje pomysłu na film. Reżyser cierpi z powodu kryzysu twórczego.



2. „Bulwar zachodzącego słońca”



Bankrut chowa się przed swoim wierzycielem w rezydencji dawnej gwiazdy kina niemego. Na prośbę chcącej odzyskać sławę kobiety pomaga jej ukończyć scenariusz filmowy.



3. „Wakacje pana Hulot”



Pan Hulot wybiera się na wakacje do cichego, nadmorskiego kurortu. Wraz z jego przybyciem kończy się spokój hotelowych gości - bo chociaż bohater nie ma złych intencji - każdy jego ruch wywołuje katastrofę...



4. „Okno na podwórze”



Uwięziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo żony.



5. „Garsoniera”



Baxter, starając się o awans, pożycza swoim kierownikom mieszkanie do schadzek.



6. „It's a Gift”



Harold Bissonette (W. C. Fields) prowadzi sklep w Nowym Jorku. Ma zrzędzącą żonę (Kathleen Howard), dorastającą córkę (Jean Reuverol) oraz malutkiego synka (Tommy Bupp). Kiedy dziedziczy trochę pieniędzy postanawia porzucić dotychczasowe zajęcie i kupić plantację pomarańczy Kalifornii. Przekonuje do tego rodzinę i wyrusza w trasę swoim starym samochodem.



7. „La Strada”



Film opowiada o specyficznej więzi łączącej cyrkowego siłacza Zampano i jego towarzyszkę podróży, Gelsominę.



8. „Lolita”



Po przeprowadzce do Stanów wykładowca akademicki wynajmuje pokój w niewielkim mieszkaniu. Zafascynowany nastoletnią córką właścicielki postanawia ożenić się z jej matką, by móc być bliżej dziewczyny.



9. „Czarnoksiężnik z Oz”



Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę.



10. „Stroszek”



Troje ludzi, którym nie ułożyło się życie w RFN, wyjeżdża do USA, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi.

