„Stan zagrożenia”, nowy film o katastrofie smoleńskiej. Zobacz zapowiedź TVP

Zapowiedź filmu pojawiła się na Twitterze Ewy Stankiewicz 16 stycznia 2021 roku. „TVP1 już wkrótce. Mój film dokumentalny, do którego materiały gromadziłam przez 10 lat, podsumowujący wiedzę o śmierci polskiego Prezydenta na terenie Rosji, z podaniem źródeł informacji – bardzo poważnych, zapraszam” – napisała.

twitter

Skąd pomysł na tytuł filmu? Według samej reżyserki, która wyjaśniła tę kwestię w rozmowie z Polskim Radiem, nawiązuje on do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. – On bardzo dobrze umiał zdiagnozować potrzeby Polski i największe niebezpieczeństwa dla nas. Do zagrożeń włączył m.in. odradzające się imperium służb rosyjskich – powiedziała.

Film „Stan zagrożenia” miał pojawić się na antenie TVP1 już w środę o godzinie 21:00. Premierę obrazu ostatecznie przełożono, o czym poinformował na Twitterze dziennikarz Michał Karnowski. „UWAGA! Film miał być pokazany dzisiaj w TVP1, ale poinformowano mnie, że emisję przesunięto. O nowym terminie poinformuję jak tylko uzyskam informacje” – podał.

