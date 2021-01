Nicole Kidman zagra Lucille Ball w nowym filmie. W sieci hejt, córka legendarnej aktorki wyjaśnia

Arnaz zwróciła się do fanów swojej mamy za pośrednictwem nagrania, zamieszczonego na Facebooku. "Przestańcie się kłócić o to, kto powinien zagrać (jej matkę – red.). »Nie wygląda, jak ona«, »Jej nos nie jest taki sam«, »Nie jest taka zabawna«. Po prostu nam zaufajcie. To będzie fajny film. P.S. głosowanie dobiegło końca" – ogłosiła córka legendy kina.

Kobieta szczegółowo opisała także nadchodzący projekt Amazon Studios. Jak wyjaśniła, obraz Aarona Sorkina nie będzie restartem sitcomu „Kocham Lucy” (ang. „I Love Lucy” ). Będzie to opowieść o związku Ball z Desim Arnazem oraz ich relacji na ekranie i poza nim. Lucie Arnaz podkreśliła także, że będzie to produkcja humorystyczna ale także romantyczna. – Nie sądzę, abyście byli rozczarowani – zaznaczyła.

Z informacji Deadline wynika, że u boku Nicole Kidman jako Ball wystąpi Javier Bardem w roli Desiego Arnaza.

