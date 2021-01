Maciej Dowbor kpi z Kai Godek. „Ciekawe, kto był pierwszy?”

W zeszłym tygodniu Sąd w Płocku zajął się sprawą trzech aktywistek, którym zarzucono obrazę uczuć religijnych. Pierwsza rozprawa odbyła się w środę 13 stycznia, a w roli oskarżyciela posiłkowego wystąpiła Kaja Godek. Działaczka zwróciła uwagę swoją maseczką, którą wykonano z koronkowego materiału. Maciej Dowbor postanowił zabrać głos w tej sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Maciej Dowbor publikuje zestawienie zdjęć. „Jak dla mnie mopsik pierwsza klasa”

„Ciekawe, kto był pierwszy?! Najważniejsze to znaleźć sobie odpowiednich idoli do modowych inspiracji A przeglądanie ofert sklepów zoologicznych potrafi czasem skłonić do zaskakujących przemyśleń w kwestii mody i trendsettingu. Jak dla mnie mopsik pierwsza klasa” – napisał prezenter na Instagramie. Do postu dołączył zestawienie zdjęć. W górnej części widać fotografię Kai Godek w koronkowej maseczce, a pod spodem znajduje się zdjęcie psa. Uwagę przykuwa czarno-różowy kaganiec.

Post Macieja Dowbora wzbudził zainteresowanie internautów. Użytkownicy mediów społecznościowych publikowali emotikony, którymi pokazywali, że podoba im się wpis prezentera. Pod omawianym postem pojawił się również krytyczny komentarz. „Zastanawia mnie, czy to naprawdę śmieszy normalnych ludzi? Myślę, że większość nie wnika, w czym przyszła pani Godek na rozprawę. Czy jest aż takim powodem do robienia z tego afery? Myślę, że tu po prostu trzeba było obsmarować gównem kobietę, która myśli inaczej od ciebie” – napisała internautka.

instagramCzytaj też:

Kinga Rusin od kilku miesięcy nie mieszka w Polsce. „Krótki meldunek w kilku sprawach”