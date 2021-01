„Cormoran Strike: Zabójcza biel” – nowy sezon serialu na podstawie powieści autorstwa J.K. Rowling. Już na HBO!

„Cormoran Strike: Zabójcza biel” – o czym jest serial?

Serial prezentuje historię prywatnego detektywa Cormorana Strike'a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.

W nowym sezonie, zatytułowanym „Cormoran Strike: Zabójcza biel”, do biura detektywa przychodzi młody mężczyzna, Billy Knight, aby opowiedzieć o pewnym zabójstwie, którego był świadkiem przed laty. W tym samym czasie Strike zostaje zatrudniony przez ministra Chiswella do śledzenia brata Billy'ego – Jimmy'ego Knighta, który szantażuje polityka. Detektyw i jego partnerka Robin (Holliday Grainger) pracują nad ustaleniem, w jaki sposób obydwie te sprawy mogą się łączyć. W efekcie Robin trafia do pracy pod przykrywką w Izbie Gmin. Z powodu wielkiego zaangażowania w pracę, jej związek z Matthew przechodzi kryzys. Cormoran natomiast boryka się z własnymi problemami – zakochaną w nim obecną dziewczyną oraz skomplikowaną relacją z będącą w ciąży byłą kochanką.

Obsada serialu

W rolach głównych w serialu ponownie występują Tom Burke („Tylko Bóg wybacza”) jako Cormoran Strike i Holliday Grainger (serial „Rodzina Borgiów”) jako Robin. Za scenariusz produkcji odpowiada Tom Edge, reżyserii podjęła się Sue Tully. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Ruth Kenley-Letts, J.K. Rowling, Tom Edge oraz Neil Blair. Producentem jest Jackie Larkin.

Serial wyprodukowany został przez Bronte Film and Television dla Cinemax oraz BBC.

Premiera serialu

Pierwszy odcinek serialu „Cormoran Strike: Zabójcza biel” dostępny jest już od dzisiaj, 21 stycznia, w HBO GO. Premiery kolejnych odbywać się będą co tydzień, w czwartki. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 7 marca. Sezon liczy 4 odcinki.

