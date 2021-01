Chuck Norris w specjalnym przesłaniu do WOŚP i Owsiaka. „To, co robicie, jest bezcenne”

Fundacja braci Collins w opisie zamieszczonego nagrania podkreśla, że od 1993 roku WOŚP zebrał ponad 1,3 mld złotych. „To imponuje nie tylko nam – Polakom – ale i wszędzie na świecie” – czytamy.

A jakie słowa skierował do WOŚP, Owsiaka i wszystkich zaangażowanych w zbiórki sam Norris? „Hej Jurek i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Bracia Collins powiedzieli mi, ile robicie dla dzieciaków w Polsce od ponad 29 lat. Wow! Świetna robota! Robicie z całą organizacją świętną robotę. Bądźcie silni, nigdy się nie poddawajcie, i wiedzcie, że to, co robicie, jest bezcenne. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego! Wasz przyjaciel, Chuck Norris” – mówi na nagraniu aktor.

To nie koniec niespodzianek. Podczas tegorocznego finału WOŚP wylicytować będzie można replikę samochodu „Strażnika Teksasu”. Aktor dołączył także do tego swoje zdjęcie z autografem oraz oryginalny scenariusz jednego z odcinków popularnego serialu.

