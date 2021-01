Christina Ricci złożyła przerażające zeznania dotyczące jej męża. „Byłam przekonana, że mnie rozczłonkuje”

Doniesienia The Blast

Według doniesień portalu The Blast, Christina Ricci zadzwoniła na policję, aby zgłosić, że jej mąż James Heerdegen stosuje wobec niej przemoc słowną i fizyczną. Mężczyzna miał między innymi w przypływie gniewu splunąć na aktorkę. Serwis, który powołuje się na źródła policyjne, podaje, że Ricci powiedziała śledczym, że jej mąż był wobec niej „werbalnie agresywny” i potrzebuje pilnego zakazu zbliżania się, ponieważ „się go boi”. Policja w Los Angeles miała wydać taki dokument. W związku z tym mężczyzna musiał także natychmiastowo wyprowadzić się z domu pary w Los Angeles.

Zakaz zbliżania się został wydany w tzw. awaryjny sposób, a jego ważność wygasa w czwartek. Jeżeli aktorka chce go przedłużyć, będzie musiała złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie hrabstwa Los Angeles. Policja w Los Angeles oficjalnie potwierdziła, że doszło do zgłoszenia i poinformowała, że w związku z wydarzeniem nikt nie został aresztowany. Ponadto funkcjonariusze w raporcie wskazali, że nie znaleźli na ciele aktorki po przybyciu na miejsce śladów pobicia, jednak zauważono, że została ona „opluta” przez męża, za co można go z pewnością pociągnąć do odpowiedzialności.

The Blast informuje, że Ricci już zatrudniła prawnika rozwodowego i planuje zakończyć 7-letnie małżeństwo z Heerdegenem.

TMZ publikuje zdjęcia pobitej aktorki

Więcej o sprawie pisze TMZ. Według portalu, który powołuje się na zeznania aktorki, czuła się ona uwięziona w domu ze swoim oprawcą od początku pandemii koronawirusa. Serwis podaje ponadto, że już w środę Ricci złożyła ponownie wniosek o zakaz zbliżania się wobec swojego męża. Reprezentuje ją adwokatka Samantha Spector.

Gwiazda filmowych hitów miała zeznać, że mężczyzna wielokrotnie bił ją, opluwał i wydawał w jej stronę „odgłosy świni”. Podała, że gdy doszło do incydentu, podczas którego doznała wielu siniaków przekonał ją, że musi zostawić swojego męża. Jako dowód TMZ publikuje także zdjęcia obrażeń aktorki. Miała je ona odnieść podczas gdy chciała podczas jednej z kłótni zadzwonić na policję. Wówczas jej mąż miał wyciągnąć ją na siłę na podwórko i wrzucić do miejsca, w którym palili ognisko. Podczas innego ataku męża, rzucił on w nią krzesłem i kilkakrotnie ją opluł. Wszystko miał obserwować ich 6-letni synek.

Ricci opowiadała także o innej groźnej sytuacji, do której miało dojść pod koniec 2019 roku. Miała wtedy usłyszeć podczas jazdy samochodem od męża takie groźby, że była przekonana, że „rozczłonkuje on ją na kawałki”. Aktorka podała, że schowała wtedy wszystkie noże w domu.

