„Sex Education” sezon 3. Wszystko co wiemy o kolejnej odsłonie serialu

O czym będzie 3. sezon serialu „Sex Education”?

Asa Butterfield, czyli serialowy Otis, w najnowszym wywiadzie dla „Guardiana” ze stycznia 2021 roku poinformował, że nowy sezon „Sex Education” nie rozpocznie się dokładnie w tym miejscu, w którym zakończył się drugi. Przypomnijmy, Otis wyznał swoje uczucia Maeve w wiadomości głosowej, która jednak została skasowana przez zazdrosnego Izaaca. – Mamy do czynienia z lekkim przeskokiem czasowym od wydarzeń w 2. sezonie. Otis wrócił do szkoły, ale ma na głowe inne rzeczy. Trochę dojrzał ale i stał się bardziej bezczelny. Fajnie było przedstawiać na nowo jego charyzmę. Nie martwcie się jednak, wciąż jest tak samo tragicznie niezręczny – przyznał aktor.

Jak opowiedział Butterfield, ekipa filmowa została przyłapana przez paparazzi podczas kręcenia 3. sezonu. – I wszyscy zaczęli szaleć w mediach społecznościowych z informacją, że Otis ma wąsy. Mogę zdradzić, że to nie jest prawda. To tylko takie doczepiane wąsy i nie mamy z nimi do czynienia na szczęście przez cały sezon. Nie sądzę, by ktokolwiek chciał na nie długo patrzeć – żartował.

twitter

Kto pojawi się w 3. sezonie serialu?

Główna obsada, którą już dobrze znamy powraca do serialu „w całości”. Dołączają jednak kolejne twarze. Jemima Kirke, znana z serialu HBO „Dziewczyny”, zagra „byłą uczennicę Moordale i nową dyrektorkę Hope, która planuje zmienić szkołę w doskonałość, jaką pamięta”.

Świetna wiadomość czeka także fanów „Harry'ego Pottera”. Do obsady dołącza także filmowy Lucius Malfoy czyli Jason Isaacs. Zagra on Petera Groffa, odnoszącego większe sukcesy i nieco zakochanego w sobie starszego brata pana Groffa.

Do ekipy dołącza także Dua Saleh, artysta i autor tekstów, który będzie grał „Cala”, niebinarnego ucznia.

twitter

Premiera 3. sezonu serialu „Sex Education”

Nie znamy jeszcze daty premiery 3. sezonu serialu „Sex Education”. Podejrzewać jednak można, że zobaczymy obraz jeszcze w 2021 roku, zważając na fakt, że jego produkcja rozpoczęła się już w ubiegłym roku. Pozostaje czekać.

QUIZ:

Quiz o serialu „Sex Education” Netfliksa. Sprawdź się!Czytaj też:

„Bridgertonowie”. Netflix potwierdza – będzie 2. sezon! Pokazał też zapowiedź