Frycz nie odbyła kwarantanny po powrocie do Polski. „Mnie to nie dotyczy”

Olga Frycz spędziła ostatnie dwa miesiące na Teneryfie. Aktorka relacjonowała pobyt na Wyspach Kanaryjskich w mediach społecznościowych. Dwa miesiące, które spędziłam na Teneryfie, dały mi możliwość poznania jej naprawdę dobrze i jako jedyna wyspa z Wysp Kanaryjskich skradła moje serce. Spędziłam wspaniały czas z moją córką i przyjaciółmi. Poznałam fantastycznych ludzi. Widziałam najpiękniejsze klify w Los Gigantes, byłam na najczarniejszej z czarnych plaż, dzień w dzień oglądałam cudowne zachody słońca. Marzę o trekkingu w kanionie Masca i dlatego między innymi tutaj wrócę. Na bank. Leciałam paralotnią i jest to przeżycie, którego nie zapomnę do końca życia – pisała aktorka na swoim profilu na Instagramie.

„Zwariuję z tymi pytaniami o kwarantannę”

Po powrocie do kraju Olga Frycz zamieściła w social mediach zdjęcie ze spaceru po wrocławskim rynku. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy odnośnie kwarantanny, która zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami wprowadzonymi ze względu na pandemię koronawirusa, jest obowiązkowa dla każdego, kto wraca do Polski transportem zbiorowym. – Chryste Panie, zaraz zwariuję z tymi pytaniami o kwarantannę. Ja wracałam do Berlina, a z Berlina wracałam prywatnym transportem do Warszawy, tak że jakby nie załapuję się. Kwarantanna mnie nie dotyczy. Wracałam 17 stycznia, tak że to nie jest tak, że ja oszukałam system. Nie, po prostu takie życie – tłumaczyła aktorka.

Olga Frycz zaapelowała także do internautów, aby nie zadawali jej pytań odnośnie obowiązujących przepisów w Polsce czy na Teneryfie. – Trzeba śledzić strony rządowe. Mnie już to nie dotyczy, ja już jestem w Polsce – dodała.

