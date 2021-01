Jeszcze „Nie czas umierać”. Premiera Bonda przesunięta po raz trzeci

Jednak nie w kwietniu, a w październiku fani filmów o przygodach najsłynniejszego brytyjskiego agenta będą mogli zobaczyć najnowszą ich odsłonę. Jak poinformował producent filmu, „Nie czas umierać” trafi na ekrany kin na całym świecie 8 października 2021 roku. Wcześniej serwisy branżowe donosiły, że prowadzone są negocjacje z platformami streamingowymi dotyczące zakupu praw do filmu.

„Nie czas umierać” kontra koronawirus

Film miał mieć premierę w kwietniu 2020 roku. Wtedy jednak na całym świecie przybrała na sile pandemia koronawirusa, więc premierę przełożono na listopad. Jesienią sytuacja nie była wcale lepsza, więc MGM, Universal oraz producenci filmu Michael G. Wilson i Barbara Broccoli zdecydowali, by przełożyć debiut filmu w kinach na wiosnę 2021 roku. Już teraz wiadomo, że także kwietniowy termin w 2020 r. okazał się nierealny. Teraz twórcy zapowiadają, że „Nie czas umierać” trafi do kin w listopadzie. Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, będzie to oznaczało, że widzowie musieli czekać 1,5 roku dłużej, by zobaczyć najnowszą część przygód Jamesa Bonda.

Ostatni Bond z Craigiem w roli głównej

„No Time to Die” ma być ostatnią produkcją z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem kolejnego obrazu o przygodach agenta 007 jest wspomniany Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadał Linus Sandgren. Film kręcony był w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

W nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter.

„Nie czas umierać”. Co wiemy o fabule nowego Bonda?

W tej części wypoczywającego na Jamajce Bonda prosi o pomoc jego stary przyjaciel z CIA Felix Leiter (Wright). Misja polega na uratowaniu porwanego naukowca, jednak okazuje się znacznie trudniejsza, niż zakładano i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy, uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

