„Prime Time”. Jest mocny teaser nowego polskiego filmu z Bartoszem Bielenią. O czym opowiada?

Jak informowaliśmy już wcześniej, obraz będzie miał swoją premierę na Sundance Film Festival 2021. To największy coroczny festiwal filmów niezależnych w Stanach Zjednoczonych, odbywający się w Park City i w ośrodku narciarskim Soundance od 1978 roku. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28.01 – 03.02.2021 roku. Polski „Prime Time”, który wyprodukowany został przez Watchout Studio, firmę założoną przez Piotra Woźniaka-Staraka, będzie rywalizował z dziewięcioma tytułami w konkursie filmów fabularnych World Cinema Dramatic.

O czym jest film „Prime Time”?

„Prime Time” to trzymający w napięciu dramat psychologiczny. Film przenosi nas w czasie do ostatniego dnia 1999 roku, gdy Sebastian (Bartosz Bielenia) dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników (Magdalena Popławska, Andrzej Kłak). Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko. Historia Sebastiana to opowieść o przejmującej samotności, potrzebie akceptacji i walce z własnymi demonami. Co doprowadziło go do podjęcia tak desperackich kroków?

„Prime Time” – twórcy i obsada

Reżyserem filmu jest debiutujący w tej roli Jakub Piątek, który napisał scenariusz do obrazu wraz z Łukaszem Czapskim. W roli głównej w „Prime Time” zobaczymy Bartosza Bielenia, a u jego boku pojawią się między innymi: Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Pola Błasik, Dobromir Dymecki, Monika Frajczyk czy Cezary Kosiński.

Premiera filmu „Prime Time”

Premiera filmu zaplanowana jest na jesień 2021 roku.

