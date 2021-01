„Listy do M. 4” z datą premiery. Film zobaczymy na VOD już w lutym

O czym jest film?

„Listy do M.4” to nowa odsłona serii, której pierwsze trzy części przyciągnęły do kin blisko 9 milionów widzów. Uwielbiani bohaterowie wracają. Ich losy znów splotą się w przeddzień Bożego Narodzenia, a nowe postaci wywrócą ich życie do góry nogami. W swoich rolach powracają Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Magdalena Różczka, Borys Szyc, Iza Kuna i Danuta Stenka a dołączają do nich m.in. Magdalena Boczarska, Cezary Pazura, Rafał Zawierucha, Vanessa Aleksander, Janusz Chabior i Eryk Lubos. Odkrywając, czym jest prawdziwa miłość, bohaterowie zrozumieją, że święta rzeczywiście mogą mieć magiczną moc – moc łączenia.

Gdy zbliża się Wigilia, wszystko może się zdarzyć! Nieoczekiwane zauroczenie, przerwane zaręczyny czy nieplanowane spotkanie sprawią, że bohaterowie na nowo będą musieli zdefiniować, czym jest dla nich „miłość do bliźniego”. Świat Mela, Szczepana, Kariny i Wojciecha znów stanie na głowie… Między Karolinę i Filipa wkroczy nowa kobieta, a o Rudolfa upomni się przeszłość. W tym czasie nawet nieśmiały introwertyk wyjdzie z domu, a zbuntowany pechowiec okaże się muzycznym diamentem. Święta to magia, wystarczy dać jej szansę!

Twórcy i obsada

Film wyreżyserował Patrick Yoka na podstawie scenariusza Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego. W obsadzie zobaczymy największe polskie gwiazdy, w tym: Tomasza Karolaka, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka, Magdalenę Różczkę, Borysa Szyca, Magdalenę Boczarską, Danutę Stenkę, Wojciecha Malajkata, Izabelę Kunę czy Cezarego Pazurę.

Premiera filmu „Listy do M. 4”

Premiera filmu „Listy do M. 4” już 1 lutego 2021 roku na player.pl. Obraz będzie dostępny dla każdego użytkownika, który ma wykupiony dostęp do Playera.

