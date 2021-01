„Lab” – nowy serial TVN o kryminalnych śledztwach. Kiedy premiera?

„Lab” – o czym jest serial?

Stali bohaterowie serialu to grupa policyjna i pracownicy nowoczesnego laboratorium. Dzięki fachowej wiedzy, niezawodnej intuicji zawodowej oraz specjalistycznemu sprzętowi wspólnie będą odkrywać prawdę i szukać rozwiązań kolejnych, niezwykłych spraw. Są w pełni zaangażowani w pracę, mają jednak swoje słabości, problemy i tajemnice, które widzowie będą poznawać w trakcie kolejnych odcinków.

Życie prywatne bohaterów toczy się równolegle do prowadzonych śledztw. Policjanci i technicy to postaci z krwi i kości, którymi targają różne uczucia i emocje, wpływające także na ich pracę. Próbują ułożyć swoje życie prywatne oraz dać z siebie wszystko w życiu zawodowym. Czy uda im się to pogodzić?

Obsada i twórcy

W serialu zagrali: Maria Szajner, Kuba Rawicz, Klaudia Traczyk, Brygida Konieczny, Michał Walewski, Bogdan Wilczewski, Anna Jurecka, Paweł Konieczny, Magda Jurecka, Dajana Rogowska i Iga Szenwald.

Scenarzystą serii jest Hanna Niemiec, reżyserem formatującym Marcin Głowacki, a producentem Krystyna Lasoń.

„Lab” – premiera serialu

Jak podaje portal Wirtualne Media, serial zastąpić ma na stałe w ramówce TVN „Szpital” . Najprawdopodobniej będzie on nadawany o godzinie 17:00.

Tymczasem na stronie internetowej Playera widnieje informacja, że na platformie serial pojawi się już 15 lutego 2021 roku.

Czytaj też:

„The Walking Dead” sezon 10C. Jest zwiastun dodatkowych odcinków!