Netflix. Co oglądać na platformie? Mamy kilka weekendowych propozycji

„Przeznaczenie: Saga Winx” – serial



To opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z... potworami, które zagrażają ich życiu. Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki „Winx Club" Iginio Straffiego jest Brian Young („Pamiętniki wampirów”).



„Biały Tygrys” – film



Ambitny kierowca z Indii wykorzystuje swój spryt, aby wyrwać się z biedy i wejść na sam szczyt.



„Służby specjalne” – serial



Po rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych utworzona zostaje nowa organizacja wywiadowcza, której zadaniem jest przeprowadzanie operacji specjalnych.



„Wyznania morderców” sezon 2.

Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.



„Cząstki kobiety” – film, dramat



Anglojęzyczny debiut węgierskiego reżysera Kornéla Mundruczó został stworzony na podstawie scenariusza jego żony Katy Wéber („Biały Bóg”, „Księżyc Jowisza”, „Afta”). Producentem wykonawczym jest Martin Scorsese, a muzykę stworzył Howard Shore. Vanessa Kirby oraz Shia LaBeouf wcielają się w filmie w bostońską parę, która przeżywa kryzys po śmierci swojego dziecka podczas nieudanego porodu.

– Czy można żyć, jeśli straciłeś kogoś, kogo kochałeś najbardziej? Do kogo się zwracasz, jeżeli pozornie nie masz gdzie? Moja żona i ja chcieliśmy podzielić się jednym z naszych najbardziej osobistych doświadczeń z wiarą, że sztuka może być najlepszym lekarstwem na ból. Czy po tragedii będziemy tacy sami, jak byliśmy? Tworząc „Pieces of a Woman” chcieliśmy stworzyć autentyczną opowieść o tragedii i nauczyć się żyć w zgodzie z tym smutkiem. Poczucie straty wykracza poza granice zrozumienia i kontroli, ale wiążę się z możliwością odrodzenia – powiedział Kornél Mundruczó opisując swój nowy film.

W głównych rolach Shia LaBeouf i Vanessa Kirby.



„Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto” – seria dokumentalna Martina Scorsese



Seria jest nakręcona jak dokument – w zwiastunie widzimy Fran Lebowitz w różnych życiowych sytuacjach oraz podążającego za nią reżysera z kamerą. Obraz został stworzony jeszcze przed pandemią koronawirusa, więc przenosimy się do Nowego Jorku pełnego ludzi, na których znana pisarka chętnie narzeka.

„Czy uważasz, że wprowadzenie książek na Times Square jest sprawiedliwe?” – pyta w zapowiedzi serialu dokumentalnego Lebowitz, kierując swoje słowa do sprzedawcy ze Strand Book Store. „To niesprawiedliwe wobec książek” – dodaje.

Serię wyreżyserował Martin Scorsese i nie jest to pierwsza produkcja tego reżysera, której główną bohaterką jest Lebowitz. Wcześniej, w 2010 roku nakręcił serial dokumentalny dla HBO zatytułowany „Public Speaking”.



„Przeżyć śmierć” – serial dokumentalny



Co się dzieje z nami po śmierci? Serial dokumentalny przedstawia historie ludzi i wyniki badań na temat doświadczenia śmierci, reinkarnacji i zjawisk paranormalnych.



„W strefie wojny”– film akcji/sci-fi



W niedalekiej przyszłości pilot dronów udaje się do strefy wojny u boku ściśle tajnego żołnierza-androida. Razem mają powstrzymać atak nuklearny.

W głównych rolach Anthony Macie, Damson Idris, Enzo Cilenti, Emily Beecham, Michael Kelly i Pilou Asbaek.



„Rocketman” – film biograficzny



Historia życia Eltona Johna ukazująca artystę od jego najmłodszych lat w Królewskiej Akademii Muzycznej po długoletnią współpracę z autorem tekstów, Berniem Taupinem.Czytaj też:

