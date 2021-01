„Wrong Turn”. Jest kolejna zapowiedź rebootu „Drogi bez powrotu”

„Wrong Turn” jest remake'em filmu „Droga bez powrotu” z 2003 roku. Film ten zapoczątkował całą serię – w sumie powstało sześć z serii.

Nowy ponownie opowiada o grupie młodych ludzi, którzy udają się do lasów w Appalachach po to, by zmierzyć się z hordą zabójców. Złoczyńcy w oryginale byli zmutowanymi kanibalami, podczas gdy w nowym zwiastunie widzimy postaci z The Foundation – społeczności żyjącej w górach od setek lat.

Scenariusz do filmu napisał, jak w przypadku części oryginalnej, Alan B. McElroy. Reżyserią zajął się Mike P. Nelson. W filmie zagrali między innymi: Matthew Modine, Emma Dumont, Charlotte Vega, Daisy Head, Daniel R. Hill, Bill Sage.

Premiera obrazu zaplanowana jest na 25 lutego 2021 roku.

Czytaj też:

Michelle Pfeiffer zagra pierwszą damę USA Betty Ford. Powstaje wyjątkowa antologia