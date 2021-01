Przed laty jego zdjęcie poruszyło świat. Wojciechowska zdradziła, co się z nim teraz dzieje

Przed laty zdjęcie duńskiej wolontariuszki Anji Ringgren Lovén, na którym poi wodą wychudzonego, czarnoskórego chłopca, obiegło cały świat i wywołało ogromne emocje. Kobieta zdradziła wówczas, że 3-letnie dziecko od przeszło 8 miesięcy błąkało się samotnie po ulicach, ponieważ krewni oskarżyli je o czary i zerwali wszelkie kontakty.

Jak potoczyły się dalsze losy chłopca?

Martyna Wojciechowska pokazała na swoim profilu na Instagramie, jak teraz wygląda chłopiec. Opowiedziała również, jak potoczyły się jego dalsze losy. „W Nigerii, zwłaszcza na południu kraju, niektórzy wciąż wierzą w zabobony, że dzieci mogą zostać opętane i to one odpowiadają za np. klęskę nieurodzaju. Mimo, że jest to prawnie zabronione (od 2008 roku), w praktyce każdego roku kilka tysięcy dzieci słyszy taki wyrok z ust swoich najbliższych. Taki maluch zostaje poddany egzorcyzmom, a raczej torturom, przez lokalnego szamana. Niektóre zostają wygnane z wiosek i zdane same na siebie” - tłumaczyła podróżniczka.

instagram

Fundacji Anji Ringgren Lovén stworzyła w Nigerii Krainę nadziei, która pomaga dzieciom wyrzuconym na ulicę z powodu oskarżeń o czary. „Mają zapewnioną opiekę i naukę. Bo edukacja to przecież najmocniejsza broń w walce o zmianę świata” - podkreśliła Wojciechowska. Pod opiekę Loven trafił m.in. chłopiec z fotografii, któremu nadano imię Hope. „Dzisiaj jest on uśmiechniętym, zdrowym dzieckiem i uwielbia się uczyć” - zapewniła autorka programu „Kobieta na krańcu świata”.

Czytaj też:

Córka Martyny Wojciechowskiej nagrała piosenkę. „Nie nadążam za moim dzieckiem”