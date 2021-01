Zagraniczne wakacje Kożuchowskiej. Aktorka pokazała zdjęcia i odpowiedziała na krytykę

Decyzją rządu hotele i restauracje w Polsce zostały zamknięte, aby ograniczyć transmisję koronawirusa. Z tego powodu wiele gwiazd zdecydowało się na zagraniczny urlop. W ostatnim czasie media społecznościowe zalały relacje z podróży do Meksyku czy na Zanzibar. Na wczasy poza granicami Polski zdecydowały się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną, Barbara Kurdej-Szatan, Olga Frycz, Natalia Siwiec czy Anna Wendzikowska. Ostatnio dołączyła do nich również Małgorzata Kożuchowska.

Kożuchowska: Wspieram polską i lokalną branżę turystyczną

Na Instagramie aktorka opublikowała fotografię do której zapozowała w kwiecistej sukience i letnim kapeluszu. „Przyznaję się bez bicia, tęsknota za słońcem wygrała” – napisała. Kożuchowska udostępniła także fotografie miejsca, w którym wypoczywa. Jedna z internautek zarzuciła artystce, że w czasie pandemii zagraniczne wyjazdy to spore ryzyko. „Ochrona i szacunek dla innych oraz dostosowanie się do obowiązujących zasad w miejscu, w którym przebywam to podstawa. To spory resort i maseczki trzeba nosić tylko w wyznaczonym miejscu np. na śniadaniu lub na plaży, gdzie zamawia się coś do jedzenia” – tłumaczyła. Aktorka dodała, że „obecnie wyjazdy nie są zabronione a korzystając z takiej formy wypoczynku wspiera polską i lokalną branżę turystyczną”.

