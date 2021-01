TVP planuje utworzyć własny kanał muzyczny. Koszt? 20 mln zł

W projekcie zmienionej Karty Powinności Telewizji Polskiej na lata 2020-2024, który został złożony do konsultacji społecznych, wspomniano o nowym kanale TVP Kobieta. „Jego celem ma być dążenie do pełniejszego realizowania zasady powszechności czyli oferowania przez media publiczne programów i innych usług całemu społeczeństwu, a jednocześnie zasady zróżnicowania” - wyjaśniono w uzasadnieniu. TVP Kobieta ma być „programem wyspecjalizowanym o charakterze lifestylowo-poradnikowo-rozrywkowym, skoncentrowanym wokół potrzeb i zainteresowań kobiet i skierowanym do kobiet niezależnie od wieku, wykształcenia, zamożności i stylu życia”. Jak podają Wirtualne Media, nadawca tworzenie programu TVP Kobieta uzasadnia „potrzebą umacniania rodziny, kształtowania postaw prozdrowotnych, integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Kanał ma wystartować już 8 marca 2021 roku.

TVP szykuje niespodziankę dla miłośników muzyki

Jak się okazuje, to nie jedyne plany rozwoju publicznego nadawcy. W Karcie Powinności zaznaczono, że TVP chciałoby także stworzyć kanał muzyczny. TVP Muzyka ma być programem o charakterze wyspecjalizowanym, muzyczno-rozrywkowym. „Będzie prezentował audycje o różnorodności gatunkowej, teledyski, koncerty, filmy dokumentalne i fabularne, dotyczące sceny muzycznej, artystów czy kompozytorów” - napisano.

Ile to będzie kosztować?

Według Wirtualnych Mediów szacowane koszty kanału TVP Kobieta w 2021 roku to 14,75 mln zł oraz po około 17,7 mln zł w latach 2022-2024. Z kolei na nadawanie TVP Muzyka publiczny nadawca chce przeznaczyć po 20 mln w latach 2022-2024.

