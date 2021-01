Monika Mrozowska pokazała zdjęcia synka i opowiedziała o porodzie. „Była przygotowana krew do transfuzji”

Jak poinformowała Mrozowska, jej synek Lucjan przyszedł na świat we wtorek 19 stycznia 2021 roku o godzinie 8:50. „Chciałabym przede wszystkim podziękować tym wpisem wszystkim osobom, które przyczyniły się do szczęśliwego finału” – podkreśliła. Chłopiec przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.

Aktorka przyznała, że miała „mocno ograniczoną możliwość pozytywnego finału” porodu. Jak napisała, była przygotowana nawet krew do ewentualnej transfuzji. Dziękując lekarzowi zapewniła jednak, że to właśnie dzięki niemu straciła tylko 350 ml krwi. „Cała operacja zakończyła się z wynikiem mojej minimalnej utraty krwi (raptem 350 ml), 10 punktów w skali Apgar dla młodego oraz... moim totalnym wzruszeniem, »rozklejeniem się« i powtarzaniem jak mantra »dziękuję, dziękuję, dziękuję«... Pobyt na oddziale... był jednym z przyjemniejszych doznań tego typu. To niesamowite jak wiele zależy od ludzi, ich empatii, wrażliwości i wsparcia” – zapewniła, pisząc o Instytucie Matki i Dziecka.

Przypomnijmy, Mrozowska poinformowała, że jest w kolejnej ciąży we wrześniu 2020 rok. Pierwszym zdjęciem noworodka podzielił się na Instagramie jej partner. Aktorka ma już troje dzieci z poprzednich związków. Dwie córki – Jagodę i Karolinę z małżeństwa z Maciejem Szaciłłą, oraz syna Józefa ze związku z Sebastianem Jaworskim.

