Netflix. Nowości na luty 2021 roku. Masa seriali i filmów, na które warto czekać!

Zadebiutuje długo oczekiwany film „Malcolm i Marie” w reżyserii Sama Levinsona (w rolach głównych Zendaya i John David Washington), a święto zakochanych umili pierwsza polska komedia romantyczna od Netflix, czyli „Miłość do kwadratu” (w rolach głównych Adrianna Chlebicka i Mateusz Banasiuk).

Pojawi się także ostatnia część serii o miłosnych przygodach nastoletniej Lary Jean – „Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze”. Nie zabraknie również propozycji dla fanów sci-fi. „Plemiona Europy”, czyli nowy serial od twórców „Dark”, przedstawiający obraz naszego kontynentu po globalnej katastrofie. W lutym w serwisie zagoszczą również docenione przez krytyków filmy, takie jak „Obywatel Jones” w reżyserii Agnieszki Holland oraz „Sufrażystka” (w rolach głównych Carey Mulligan, Helena Bonham Carter i Meryl Streep).

„Kid Cosmic” – 2 lutego



„Tiffany Haddish Presents: They Ready” – sezon 2. – 2 lutego



„Mighty Express” – sezon 2 – 2 lutego



„Firefly Lane” – 3 lutego



„Czarna plaża” – 3 lutego



„Little Big Women” – 5 lutego



„Malcolm i Marie” – 5 lutego



„Niewidzialne miasto” – 5 lutego



„Hache” – sezon 2. – 5 lutego



„The Yin-Yang Master: Dream of Eternity” – 5 lutego



„Twoje ciało, twoja walka” (ang. „Strip Down, Rise Up”) – 5 lutego



„Ostatni Paradiso” („L’Ultimo Paradiso”) – 5 lutego



„Nowiny ze świata” (ang. „News of the World”) – 10 lutego



„Narkoprzygody Hediego i Cokemana” („En Passant Pécho”) – 10 lutego



„Run On” – 10 lutego



„Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil” (ang. „Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”) – 10 lutego



„Capitani” – 11 lutego



„Na celowniku” („Red Dot”) – 11 lutego



„Miłość do kwadratu” – 11 lutego



„Layla Majnun” – 11 lutego



„Podróż Xico” (ang. „Xico's Journey”) – 12 lutego



„Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze” – 12 lutego



„Mechanicy” – 15 lutego



„Zwierzęta na wolności: Ty kontra dzicz” – 16 lutego



„Pożeracz mięsa” – sezon 9. część 2. – 17 lutego



„Co kryją jej oczy” (ang. „Behind Her Eyes”) – 17 lutego



„Thus Spoke Kishibe Rohan” – 18 lutego



„Plemiona Europy” – 19 lutego



„O wszystko zadbam” (ang. „I Care a Lot”) – 19 lutego



„Classmates Minus” – 20 lutego



„Pelé” – 23 lutego



„Lovestruck In The City” – 23 lutego



„Ginny & Georgia” – 24 lutego



„High-Rise Invasion” – 25 lutego



„Zakochany do szaleństwa” („Loco por ella”) – 26 lutego



„A Love So Beautiful” – 27 lutego

Tytuły na licencji – luty 2021 na Netfliksie

„Sięgając wysoko” 01/02/2021

„Gwiezdny pył” 01/02/2021

„Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami” 01/02/2021

„Desperado” 01/02/2021

„Obywatel Jones” 01/02/2021

„Historia kopciuszka” 01/02/2021

„Kiedy gasną światła” 01/02/2021

„Czterej bracia” 01/02/2021

„Mały” 01/02/2021

„Miasto złodziei” 01/02/2021

„Dziecko Rosemary” 01/02/2021

„Walentynki” 01/02/2021

„Zig & Sharko” 01/02/2021

„Król Artur: Legenda miecza” 01/02/2021

„Shaft” 01/02/2021

„Masz wiadomość” 01/02/2021

„Najlepsi wrogowie” 01/02/2021

„Mała księżniczka” 01/02/2021

„Biuro ochrony magii” 01/02/2021

„The Losers: Drużyna potępionych” 01/02/2021

„Czarna lista” 07/02/2021

„Siódmy syn” 16/02/2021

„Powrót do przyszłości” 16/02/2021

„Przerażacze” 16/02/2021

„Smak zwycięstwa” 16/02/2021

„American Pie: Bractwo Beta” 16/02/2021

„Park Jurajski” 16/02/2021

„American Pie 2” 16/02/2021

„Ted 2” 16/02/2021

„Komornicy” 16/02/2021

„Sufrażystka” 16/02/2021

„Sekrety i grzeszki” 16/02/2021

„Gra o miłość” 16/02/2021

„Mamma Mia!” 16/02/2021

„W cieniu jupiterów” 16/02/2021

„American Pie: Wakacje” 16/02/2021

„40-letni prawiczek” 16/02/2021

„Dziewczyna z portretu” 16/02/2021

„Paul” 16/02/2021

„Ostatni dom po lewej” 16/02/2021

„Kroniki Riddicka” 16/02/2021

„Anna Karenina” 16/02/2021

„Jako w piekle, tak i na Ziemi” 16/02/2021

„Wierny ogrodnik” 16/02/2021

„Sztuka zrywania” 16/02/2021

„Faceci z misją” 16/02/2021

Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm 16/02/2021

„Czerwony smok” 16/02/2021

„American Pie: Naga mila” 16/02/2021

„Człowiek z blizną” 16/02/2021

„Więzienny eksperyment” 16/02/2021

„Dług” 16/02/2021

„Park Jurajski III” 16/02/2021

„Van Helsing” 16/02/2021

„Trzy kroki od siebie” 26/02/2021

„Porachunki” 28/02/2021

