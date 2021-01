Pajączkowska oburzona zagranicznymi wakacjami gwiazd. „Tak wygląda Zanzibar mojej mamy”

Decyzją rządu hotele i restauracje w Polsce zostały zamknięte, aby ograniczyć transmisję koronawirusa. Z tego powodu wiele gwiazd zdecydowało się na zagraniczny urlop. W ostatnim czasie media społecznościowe zalały relacje z podróży do Meksyku czy na Zanzibar. Na wczasy poza granicami Polski zdecydowały się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną, Barbara Kurdej-Szatan, Olga Frycz, Natalia Siwiec, Anna Wendzikowska czy Małgorzata Kożuchowska.

Zdaniem Karoliny Pajączkowskiej zagraniczne wakacje w czasach pandemii koronawirusa świadczą o braku solidarności. Dziennikarka TVP Info udostępniła na Instagramie zdjęcie swojej mamy, która pracuje służbie zdrowia. „Kto z nas nie marzy o rajskich wakacjach w tych trudnych czasach? Internet zalewany jest codzienną porcją zdjęć z tropików i »wakacji życia, bo przecież nikomu krzywdy nie robię«. Po prawo zdjęcie mojej mamy...bohaterki, opiekunki, altruistki. Właśnie tak wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia!” – napisała Karolina Pajączkowska.

„Tu nie chodzi o to, co kto może i na co kogo stać. Tu chodzi o solidarność. I właśnie tej solidarności domagam się dla mojej mamy i tysięcy bohaterów walczących w najtrudniejszych czasach naszych dziejów” – zaapelowała prezenterka.

