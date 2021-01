Asia Argento oskarżyła reżysera filmu „Szybcy i wściekli” o napaść seksualną

Rob Cohen to reżyser znany z takich hitów jak „Szybcy i wściekli” , „xXx” , „Ostatni smok” , „Ludzie rozrywki” czy „Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka” . Według Argento do napaści miało dojść w 2002 roku, gdy grała u boku Vina Diesela w filmie „xXx” w reżyserii Cohena. Aktorka poinformowała, że twórca podał jej środek znieczulający, tzw. tabletkę gwałtu, po czym straciła przytomność, a rano obudziła się już w łóżku reżysera. Poinformowała, że szczegóły sprawy zostaną przez nią opisane w nadchodzącej autobiografii, zatytułowanej „Anatomy of a Wild Heart” , która we Włoszech ma zadebiutować już 26 stycznia.

Dziennikarze portalu „The Hollywood Reporter” skontaktowali się w sprawie z przedstawicielem Cohena. „Pan Cohen kategorycznie zaprzecza oskarżeniu Asi Argento o napaść seksualną, jest to całkowicie fałszywe. Pan Cohen postrzegał ją jako przyjaciółkę, więc oskarżenia sięgające 2002 roku są oszałamiające, szczególnie biorąc pod uwagę to, co słyszy się na jej temat w ostatnich latach” – czytamy.

Nie pierwsze takie oskarżenia w kontekście Cohena

To jednak nie pierwsze oskarżenia w kierunku reżysera. W 2019 roku „Huffington Post” opublikował artykuł, w którym kobieta, nazwana „Jane” , w celu zachowania anonimowości przyznała, że Cohen zaatakował ją w 2015 roku, kiedy była nieprzytomna. Do ataku miało dojść, gdy została ona zaproszona na spotkanie biznesowe na Manhattanie w celu omówienia współpracy przy odcinku pilotażowym telewizyjnej serii. Również w 2019 roku najstarsza córka reżysera Valkyrie Weather oskarżyła go o napaść w poście opublikowanym na Facebooku. Napisała, że „pamięta ból, to miejsce i czas, po prostu bycie tam, w wannie” . „To było tak bolesne, że przez długi czas nie mogłam tego wyrazić” – pisała. Ujawniła ponadto, że jej matka Diana Mitzner, pierwsza żona Cohena, była świadkinią jednego z jego domniemanych ataków.

Oskarżenia w kierunku Argento

Asia Argento była jedną z pierwszych kobiet, które oskarżyły Harveya Weinsteina o napaść na tle seksualnym, stąd często przypisuje się jej miano „wiodącej postaci” ruchu #MeToo. W 2018 roku sama została oskarżona o to samo przez aktora i muzyka Jimmy'ego Bennetta. Ten twierdził, że kobieta zaatakowała go w kalifornijskim hotelu w 2013 rok, zaledwie dwa miesiące po jego 17. urodzinach. Tzw. „wiek przyzwolenia” w Kalifornii to 18. lat. Jak dowiedział się wtedy „The New York Times” , Argento osiągnęła ugodę prawną z Bennettem, płacąc mu 380 tys. dolarów, wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Anthonym Bourdainem, amerykańskim szefem kuchni, który w 2018 roku popełnił samobójstwo.

