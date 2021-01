Jak ominąć kwarantannę? Blanka Lipińska podpowiada. „Dzięki polski rządzie”

Od 22 stycznia 2021 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wszyscy, którzy wracają do Polski, mogą ominąć kwarantannę, jeżeli przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa.

Z tego też skorzystała Blanka Lipińska, tłumacząc, że pomysł podsunęła jej ortodontka. „Spieszę do was z informacją odnośnie nowego rozporządzenia o kwarantannie. Faktycznie, ono działa. Dzięki, polski rządzie. Jak się tylko o tym dowiedziałam, poprosiłam, żeby w hotelu zrobiono mi test” – wyjaśniła. „Przyjechał lekarz, zrobił test rano, a wieczorem miałam wyniki. I dzisiaj z wynikami, kiedy podeszłam do naszej granicy na Okęciu, panie tylko zapytały, czy mam test zrobiony, mam, pokazałam wynik negatywny i... dziękuję, do widzenia, nie mam kwarantanny” – opisała.

Celebrytka poinformowała także, że test kosztował 130 dolarów, a jego wynik poznała po 12 godzinach.

Czytaj też:

Keira Knightley mówi „nie” rozbieranym scenom. „Wolałabym nie stać naga przez grupą mężczyzn”