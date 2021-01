HBO GO. Nowe filmy i seriale w lutym. Co obejrzymy?

Kadr z filmu „Skok” (ang. „The Jump”) (2020)



Dokument przybliżający kulisy wydarzeń z 1970 roku, kiedy amerykańska łódź patrolowa napotkała na swojej drodze radziecki statek rybacki.

Premiera 4 lutego.



„Malowanie z Johnem”



Serial HBO, którego reżyserem i odtwórcą głównej roli jest ceniony muzyk, aktor, reżyser i malarz – John Lurie.

Premiera pierwszego odcinka 4 lutego.



„Casino Royale”



Powrót do początków szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. W jego rolę po raz pierwszy wciela się Daniel Craig.

Emisja 7 lutego.



„Mały topór”



Antologia wyreżyserowanych przez nagrodzonego Oscarem Steve'a McQueena opowieści o przedstawicielach czarnoskórej karaibskiej społeczności mieszkającej w Londynie.

Premiera pierwszego odcinka 5 lutego, kolejne w piątki.



„Profesor i szaleniec” („The Professor And The Madman”)



Mel Gibson jako profesor pracujący nad pierwszym wydaniem słownika Oxford English Dictionary.

Premiera 6 lutego.



„Dolina Łez” (ang. „Valley of Tears”)



Oparta na faktach opowieść o wojnie Jom Kippur z punktu widzenia kilkorga młodych ludzi, którzy brali w niej udział.

Premiera pierwszego odcinka 8 lutego, kolejne w poniedziałki.



„Ranczerzy: Ślubny podarunek”



Jon Voight powraca jako emerytowany szeryf, aby po raz kolejny zmierzyć się ze swoim śmiertelnym wrogiem i jego rodziną.

Premiera 11 lutego, HBO.



„Mr. Robot” sezon 4.



Finałowy sezon serialu o młodym programiście, który został zrekrutowany przez planującą ogólnoświatową rewolucję grupę hakerską.

Premiera pierwszego odcinka 11 lutego, kolejne w czwartki.



„Bloodshot”



Vin Diesel jako znany z komiksu żołnierz, który zostaje wskrzeszony przez wpływową korporację.

Premiera 12 lutego, HBO.



„Magicy”, sezon 5



Piąty sezon serialu o uczniach szkoły magii, którzy odkrywają, że świat z ich ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości.

Premiera pierwszego odcinka 13 lutego, kolejne w soboty.



„Quantum of Solace”



Śedztwo prowadzi Jamesa Bonda na trop Dominica Greene’a – światowej sławy twórcy zielonych technologii. Kontynuacja brawurowych przygód agenta 007 przedstawionych w filmie Casino Royale.

Emisja 14 lutego.



„Nędznicy” („Les Misérables”)



Zainspirowany zamieszkami w Paryżu w 2005 roku film przedstawia pulsujące od napięć, gniewu i niepewności paryskie przedmieścia. Deszcz nagród – w tym nominacje do Oscara i Złotego Globu.

Premiera 20 lutego.



„Skyfall”



Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na ciężką próbę, kiedy na światło dzienne wychodzą niewygodne fakty z jej przeszłości; Daniel Craig jako James Bond.

Emisja 21 lutego.



„Piosenka o miłości” (ang. „Country At Heart”)



Zmagająca się z losem piosenkarka country spotyka szukającego inspiracji autora tekstów z Nashville. Ich współpraca owocuje hitem oraz narodzinami prawdziwej miłości. Komedia romantyczna w rytmie muzyki country.

Premiera 25 lutego.



„Naród i jego król” (ang. „One Nation, One King”)



Saga śledząca przeplatające się losy postaci historycznych, mężczyzn i kobiet biorących udział w rewolucji francuskiej z 1789 roku, którzy spotykali się w nowo powstałym Zgromadzeniu Narodowym.

Emisja 27 lutego.



„Spectre”



Tajemnicza wiadomość z przeszłości sprawia, że James Bond wpada na trop złowrogiej organizacji przestępczej.

Emisja 28 lutego.

