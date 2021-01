Kourtney Kardashian i Travis Barker z Blink-182 są parą? Fani przeprowadzili „śledztwo”

Jak donosi portal, Page Six, długoletni przyjaciele zostali parą. 45-letni Barker i 41-letnia Kourtney Kardashian w miniony weekend opublikowali w mediach społecznościowych podobne zdjęcia z wakacyjnego domu Kris Jenner w Palm Springs w Kalifornii. Od razu w sieci fani zaczęli spekulować, że muzyk i celebrytka są parą.

Zarówno Barker jak i Kardashian mają dzieci ze swoich poprzednich związków. Muzyk ma dwójkę pociech – 17-letniego syna Landona i 15-letnią córkę Alabamę z byłą żoną Shanną Moakler. Natomiast modelka ma trójkę dzieci ze Scottem Sisickiem: 11-letniego Masona, 8-letnią Penelope i 6-letniego Reigna.

Anonimowe źródła w rozmowie z plotkarskimi mediami zagranicznymi przekazują, że para spotyka się od lat. Barker do tej pory zawsze zaprzeczał tym pogłoskom. „Kourtney jest moją najdroższą przyjaciółką. Otóż to. To znaczy kocham ją na śmierć. Kocham jej rodzinę na śmierć. Ale tak, jesteśmy tylko przyjaciółmi” – mówił perkusista w wywiadzie dla „E! News” w 2019 roku.

