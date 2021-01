„Harry Potter” jako serial? Jest oświadczenie Warner Bros. i HBO Max

Disney oferuje serię spin-offów „Gwiezdnych Wojen” i produkcji Marvela. Z kolei Warner Bros robi już to samo ze swoim uniwersum DC – głównie z franczyzą „Batmana” na HBO Max.

W sprawie informacji o możliwym powstaniu serialu „Harry Potter” dziennikarze portalu Deadline skontaktowali się ze źródłem. „Żadna seria o Harrym Potterze nie jest w fazie rozwoju ani w studiu, ani na platformie streamingowej” – przekazali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele HBO Max i Warner Bros.

Tymczasem już kilka dni temu „The Hollywood Reporter” informował, że streamer może mieć takie plany. Powodem było zatrudnienie przez Warner Bros. Toma Ascheima do zarządzania franczyzami Wizarding World i Potter, które m.in. obejmują parki rozrywki. Tym samym nowy dyrektor pionu Kids, Young Adult and Classics został starszym przedstawicielem WarnerMedia do kontaktów z J.K. Rowling i jej pracownikami. Źródło Deadline poinformowało, że chociaż na razie rzeczywiście nie ma żadnej konkretnej koncepcji serialowej adaptacji książek, jednak streamer prowadzi „odkrywcze rozmowy” na ten temat.

Fanom „Harry'ego Pottera” zalecamy zatem dużo wiary i cierpliwości.

QUIZ:

Test wiedzy o Harrym Potterze. Możesz się nazywać prawdziwym fanem?Czytaj też:

HBO GO. Nowe filmy i seriale w lutym. Co obejrzymy?