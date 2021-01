Ida Nowakowska jest w ciąży. Radosną nowinę ogłosiła podczas „Pytania na śniadanie”

W trakcie pracy ostatniego wydania programu „Pytanie na śniadanie” Ida Nowakowska pochwaliła się, że ona i jej mąż Jack Herndon już wkrótce zostaną rodzicami. Tancerka jest w szóstym miesiącu ciąży. Co ciekawe, informację o dziecku przekazała podczas rozmowy o sposobach przedstawienia ukochanemu wiadomości o ciąży. – Mój mąż nie mógł się doczekać dziecka, czekamy na nie z ogromną niecierpliwością, ale na razie nie chce zdradzać jego płci – powiedziała Nowakowska. Chwilę później współprowadzący program Tomasz Wolny przyniósł przyszłej mamie bukiet róż.



instagram

Jakiś czas temu prezenterka mówiła w jednym z wywiadów, że decyzja o macierzyństwie nie zależy od niej, ale od Boga, który „wie lepiej”. – Patrzę pokornie na swoją przyszłość, wiem, że to nie ja ją planuję, ale ktoś na górze, i że jego plan jest mądrzejszy niż ten mój. Więc wezmę to, co dostanę. Wierzę, że można mieć marzenia, cele, ale musimy przy tym być elastyczni w swoim myśleniu, bo Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. I nawet jeśli nam się wydaje, że spotykają nas tylko utrudnienia, to głęboko wierzę, że wszystko jest po coś – wyznała.

Gratulacje przyszłej mamie złożyły m.in. Katarzyna Cichopek, Joanna Moro, Viki Gabor, Cleo i Jan Dąbrowski.

