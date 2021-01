„Osiecka”. Konieczna zagrała Bakułę w serialu TVP. Co na to pisarka?

Hanna Bakuła i Agnieszka Osiecka przyjaźniły się przez prawie 20 lat. Jedną z wydanych przez autorkę książek są właśnie wspomnienia z tych chwil – „Ostatni Bal. Listy do Agnieszki Osieckiej”. Te z pewnością przywołuje nowy serial TVP, głównie w gwiazdach, które są w nich przedstawione. „Fakt” zapytał Bakułę, co myśli o doborze aktorki, która wcieliła się w nią w serii.

– Byłam bardzo szczęśliwa, gdy dowiedziałam się, kto mnie zagra. Aleksandrę Konieczną uważam za wielką aktorkę. Ona też była zadowolona, bo mnie lubi. Nie widziałam jeszcze odcinków, w których Ola mnie gra. Z uwagi na jej wielki talent jestem zupełnie spokojna – powiedziała polska malarka, scenograf, kostiumolog i pisarka w rozmowie z „Faktem”. Przyznała również, że jej przyjaźń z Osiecką była „unikalna i jednorazowa”. – Nie myślę, że mogłabym spotkać kogoś podobnego do niej – podkreśliła.

Aleksandra Konieczna chętnie dzieli się na swoim Instagramie zdjęciami z planu. Widzicie podobieństwo do Bakuły?

Serial „Osiecka”

Serial „Osiecka” to biografia artystki, która obejmuje okres od lat 50. do jej śmierci, czyli do lat 90. Jej tłem są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Filmowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu.

Produkcję wyreżyserowali: Robert Gliński i Michał Rosa, a zagrali w nim obok Rycembel i Popławskiej, Maria Pakulnis, Jan Frycz, Wiktoria Forodeckaja, Jędrzej Hycnar, Grzegorz Małecki czy Mikołaj Roznerski.

