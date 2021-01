Najlepsze seriale Marvela i DC. Ranking MoviesRoom może wywoływać spory

DC ma swój ranking najlepszych seriali z herosami, Marvel dostał swój. Gdzie w takim razie kontrowersje? Oczywiście w doborze tytułów do poszczególnych grup i ich umiejscowieniu na liście. Pominięcie „Iron Fista” oraz „Defenders” to dla wielu fanów komiksów Marvela zbrodnia nie do wybaczenia. Jeżeli jednak już zaufaliśmy serwisowi MoviesRoom i przytaczamy tu ich ranking, to postanowiliśmy nie ingerować w jego finalną kompozycję. Możemy nie zgadzać się z niektórymi decyzjami, jednak to ostatecznie oni są ekspertami w swojej dziedzinie.

Ranking seriali aktorskich Marvela:

Miejsce 10.



Agent Carter



Miejsce 9.



Runaways



Miejsce 8.



Agents of S.H.I.E.L.D.



Miejsce 7.



Gifted



Miejsce 6.



Cloak & Dagger



Miejsce 5.



Luke Cage



Miejsce 4.



Jessica Jones



Miejsce 3.



Daredevil



Miejsce 2.



Punisher



Miejsce 1.



Legion

Ranking seriali aktorskich DC:

Miejsce 10.



Supergirl



Miejsce 9.



DC's Legends of Tomorrow



Miejsce 8.



Smallville



Miejsce 7.



The Flash



Miejsce 6.



Stargirl



Miejsce 5.



Arrow



Miejsce 4.



Titans



Miejsce 3.



Gotham



Miejsce 2.



Doom Patrol



Miejsce 1.



Watchmen

Gdybyśmy mieli oceniać ten wybór, to z pewnością cieszy nas wysokie miejsce „Punishera” oraz seriali „Watchmen” i „Doom Patrol”. Tytułów z niższych pozycji nie chcielibyśmy jednak oglądać nawet za pieniądze. Już średnia półka typu „Luke Cage” czy „Jessica Jones” to przeważnie strata czasu. Trudno nawet wyobrazić sobie, jak złe musi być „Supergirl” czy „Agentka Carter” skoro załapały się na ostatnie miejsca. Warto zaznaczyć też, że oba rankingi powstały przed premierą serialu „WandaVision”, który z pewnością mocno namieszałby na marvelowej liście.

