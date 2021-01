Agata Młynarska nie mieszka już w Polsce. „Powodem także moja choroba”

Agata Młynarska w jednym z ostatnich wpisów na Instagarmie poinformowała, że w październiku ubiegłego roku przyjechała do Hiszpanii, gdzie miała spędzić dwa tygodnie z mężem. Jeszcze pod koniec tego samego miesiąca planowała wrócić do Polski, by zająć się nagraniami do programu dla TVN Style. Ostatecznie postanowiła zostać w kraju ze stolicą w Madrycie, na co wpływ miały również sprawy zdrowotne.

Agata Młynarska o życiu w Hiszpanii: Trudne doświadczenie

Dziennikarka przekazała, że już od czterech miesięcy żyje w „innej rzeczywistości” . „Praca online, konieczność mojej izolacji jako crohna, astmatyka, ryzyko zachorowania, wszystko przegadywane tysiące razy” – napisała mając na myśli chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli odcinkowe zapalenie jelit.

Ostatecznie Młynarska razem z mężem postanowiła pozostać w Hiszpanii, nauczyć się języka i „wyjść ze strefy komfortu” . „Nowe doświadczenie. Trudne. Nie takie oczywiste. Tęsknota za wszystkimi i wszystkim... rodzina, przyjaciele, rzeczy, zapachy, smaki, rutyna codzienności, praca, zgiełk, ciuchy, zakupy...stają się obrazem z innej rzeczywistości” – wyjaśniła.

Prezenterka podziękowała również swoim fanom na Instagramie, z którymi może dzielić się doświadczeniami. „Cieszę sieę, że Was mam! 140 tysięcy!!!! Wieka rzecz! Wielki zaszczyt” – dodała.

instagramCzytaj też:

Łepkowska ostro o zachowaniu polskich gwiazd. „Nie napędzajmy nabotoksowanym celebrytkom kasy”