HBO opowie o ludzkich dramatach w czasie pandemii. Serial „Stan zagrożenia” już w lutym

„Stan zagrożenia” to wnikliwy, poruszający i napawający optymizmem zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w szczycie pandemii COVID-19. Trzyodcinkowy hiszpański serial dokumentalny HBO Europe przedstawia fizyczne i emocjonalne wyzwania stojące przed pacjentami i pracownikami służby zdrowia nie tylko w pracy, ale także w ich własnych domach, które dzielą ze swoimi rodzinami i bliskimi. Premiera serialu odbędzie się 7 lutego w HBO GO.

Bohaterami serialu dokumentalnego „Stan zagrożenia” są pacjenci i pracownicy szpitala Parc Taulí w katalońskim mieście Sabadell, których losy śledzimy przez kilka tygodni – od marca do czerwca 2020 roku – podczas szczytu zachorowań pierwszej fali pandemii. Twórcy dokumentu nie pokazują w nim pacjentów jako anonimowych ofiar koronawirusa, ale odwiedzają ich z kamerą, abyśmy mogli lepiej ich poznać. Reżyser serialu Fèlix Colomer przedstawia w nim kameralne historie bohaterów, aby przypomnieć nam, że nawet w obliczu największej tragedii ludzie znajdują w sobie niezwykłe pokłady miłości i dobroci.

Obserwujemy też sytuację, jaka panuje w szpitalu, do którego została wpuszczona ekipa filmowa i wychodzimy z jego budynku, żeby zajrzeć do domów pracowników służby zdrowia. To właśnie tam jesteśmy świadkami radości lekarzy i pielęgniarek, którzy spotykają się ze swoimi bliskimi oraz ich frustracji, że świat zewnętrzny pozostaje obojętny na tragedię. Twórcy serialu „Stan zagrożenia” towarzyszą z kamerą również rodzinom chorych podczas bardzo emocjonalnych rozmów, wideo połączeń i bolesnych pożegnań.

„Stan zagrożenia” nie cytuje statystyk, ale skupia się na ludziach

– Od początku kryzysu związanego z COVID-19 politycy i media zasypują nas danymi. Każdego dnia umiera 500 osób, mamy 2 tysiące nowych zakażeń, 300 nowych przyjęć na oddziały intensywnej terapii, w szpitalu potrzebnych jest 200 pracowników służby zdrowia... same liczby. Serial „Stan zagrożenia” nie cytuje statystyk, ale skupia się na ludziach. Poznajemy m.in. Alfredo i Matilde – parę, która przeżyła wspólnie 50 lat, ale nadal kocha się tak samo, jak w dniu, w którym się poznali. Obserwujemy też niezwykłe poświęcenie pielęgniarek Sílvi i Isy i odwiedzamy z kamerą kilkoro ich pacjentów, którzy walczą z nieuchronną śmiercią – wyjaśnia Fèlix Colomer, pomysłodawca serialu.

– Reżyserowi Fèlixowi Colomerowi udało się pokazać nie tylko ludzką kruchość, ale też ogromną siłę miłości, rodziny, zawodowego i prywatnego zaangażowania wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy musieli stawić czoła nowemu, nieznanemu zagrożeniu. Twórcom serialu „Stan zagrożenia” udało się zarejestrować kamerą bardzo intymne chwile z życia jego bohaterów, dzięki czemu stanie się on niezwykłym zapisem tych niezwykłych czasów – powiedziała Hanka Kastelicová, VP Documentaries w HBO Europei producentka wykonawcza projektu.

HBO przedstawiło wybranych bohaterów dokumentu „Stan Zagrożenia”:

Alfredo i Matilde, którzy będą niedługo obchodzić 50. rocznicę ślubu niespodziewanie spotykają się w szpitalu. Zostają umieszczeni w tej samej sali. Niedługo potem ona zostaje wypisana do domu i niecierpliwie czeka na powrót męża, którego stan pogarsza się z dnia na dzień.

Vanessa ma zaledwie 34 lata i jest pacjentką szpitala, w którym pracuje jako pielęgniarka. Ma duże problemy z oddychaniem i jest bardzo słaba. Jedyne, co podtrzymuje ją na duchu to możliwość rozmowy z partnerem i obserwowania jej psa podczas wideo rozmów.

Sandra i Noemí są salowymi. Obie przywykły już do śmierci. Łącząca je przyjaźń to najcenniejsza dla nich rzecz w szpitalu. To ona daje im siłę, aby codziennie stawiać czoła śmierci, z którą stykają się w pracy, a także niezrozumieniu, z którym czasem spotykają się po wyjściu ze szpitala.

Twórcy „Stanu zagrożenia”

Pomysłodawcą i reżyserem serialu „Stan Zagrożenia” jest Fèlix Colomer. Obowiązki producentów wykonawczych ze strony HBO Europe pełnili Hanka Kastelicová, Miguel Salvat i Antony Root. Serial został wyprodukowany przez spółki El Terrat (The Mediapro Studio) i Forest Film Studios dla HBO Europe.

Premiera serialu dokumentalnego HBO Europe „Stan zagrożenia” („Vitals. A True Human Story”) odbędzie się 7 lutego w HBO GO. Produkcja zadebiutuje tego samego dnia we wszystkich krajach europejskich, w których dostępne jest HBO. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO zaplanowana została na 11 lutego na godzi. 21:40.

