Góry spotykają się z morzem. Wojciechowska pokazała niezwykłe zdjęcie

Martyna Wojciechowska pokazała na swoim profilu na Instagramie wyjątkowe zdjęcie. Widać na nim niesamowite miejsce w Japonii, na którym ośnieżone góry stykają się z piaszczystą plażą i turkusowym morzem. „To nie fotomontaż. To Natura! Japonia to jedno z najbardziej śnieżnych miejsc na świecie. Dzieje się tak przez napływające masy zimnego powietrza z Syberii, które »spotykają się« z ciepłym i wilgotnym powietrzem znad Morza Japońskiego i tworzą śniegowe chmury” - wyjaśniła podróżniczka. Martyna Wojciechowska przyznała, że z lotu ptaka piaszczyste wydmy pokryte śniegiem, które opadają wprost do morza wyglądają niesamowicie.

Gdzie jeszcze góry łączą się z morzem?

Nie jest to jedyne takie miejsce na świecie. Ci, którzy nie mogą się zdecydować, czy jechać na urlop w góry czy nad morze mają jeszcze kilka opcji do wyboru, również w Europie. Góry spotykają się z morzem także na Krymie, Teneryfie, Korsyce czy w norweskim Bergen. Także zatoka czarnogórskiej Boki Kotorskiej ostro wciska się w ląd, a nad nią wznoszą się góry. Popularne wśród turystów włoskie Cinque Terre to pięć górskich wiosek, oblepiających nadmorskie skały na wybrzeżu liguryjskim.

