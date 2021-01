Startowała w konkursach piękności, dziś jest gwiazdą TVP. Kim jest Anna Bogusiewicz-Grochowska?

Anna Bogusiewicz-Grochowska od niedawna prowadzi popołudniowe i wieczorne wydanie pasm informacyjnych na antenie TVP Info. Nieregularnie można dziennikarkę zobaczyć również w roli gospodyni „Info Poranka”. Jak podaje portal Wirtualne Media, Bogusiewicz-Grochowska jest związana z Telewizją Polską od kilku lat. Podczas swojej drogi zawodowej pracowała m.in. na stanowisku researcherki w „Wiadomościach”.

Anna Bogusiewicz-Grochowska i konkursy piękności

Anna Bogusiewicz-Grochowska w przeszłości startowała w konkursach piękności. W 2008 roku doszła do finału konkursu Miss Polski. Zdobyła wówczas tytuł Miss Foto. Jak podaje Plejada, Bogusiewicz-Grochowska reprezentowała także Polskę na wyborach Miss Globe Internetional, które odbyły się w Albanii.

Dziennikarka wspominała swój udział w konkursie piękności w jednym z postów na Instagramie. „Każda z nas była inna, ale wiele nas łączyło. Nie miałyśmy sztucznych rzęs, przedłużanych włosów, ani silikonu tu i tam. Miałyśmy za to apetyt na cudowną przygodę, zdroworozsądkowe podejście do sprawy i sympatię do siebie nawzajem. Dlatego na zgrupowaniu bawiłyśmy się jak na kolonii i po ciężkich godzinach prób, zdjęć potrafiłyśmy śmiać się do łez w hotelowych pokojach, a podczas wieczornych pogaduch zdążyłyśmy streścić sobie połowę życia” – napisała Anna Bogusiewicz-Grochowska.

