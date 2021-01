Nowy serial fantasy od Netfliksa już w kwietniu. To ekranizacja książkowego bestsellera

Na podstawie bestsellerowych powieści Leigh Bardugo z Trylogii Grisza, „Cień i kość” przenosi nas do rozdartego wojną świata, w którym osierocona żołnierka Alina Starkov wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, która może być kluczem do wyzwolenia jej kraju. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony Fałdy Cienia, Alina zostaje oderwana od wszystkiego, co znała, aby szkolić się w elitarnej armii magicznych żołnierzy, znanych jako Grisza. Z czasem przekonuje się, że sojusznicy i wrogowie mogą być jednym i tym samym, i że nic w tym ociekającym przepychem świecie nie jest tym, czym się z początku wydaje. Bohaterka musi zmierzyć się z niebezpiecznymi siłami, w tym z grupą charyzmatycznych przestępców, a do przetrwania potrzeba czegoś więcej niż magii.

Bardugo zapowiada zaciekłe bitwy i wszechobecną magię

Jak przypomina osobom nieobeznanym z jej trylogią, fabuła serialu „Cień i kość” rozgrywa się w zupełnie nowym świecie fantasy. – Sceneria imperialnej Rosji, a nie średniowiecznej Anglii, karabiny zamiast mieczy. To opowieść o ludziach, którym kiedyś powiedziano, jak bardzo ich życie nie ma znaczenia, a oni udowadniają, że jest wprost przeciwnie. Niesamowitym przeżyciem było dla mnie obserwowanie, jak cała historia nabiera kształtu na tak ogromną skalę, przedstawiając przebieg zaciekłych bitew i wszechobecnej magii, ale także relacji pomiędzy głównymi bohaterami. Te zdjęcia to tylko mała zapowiedź tego, co czeka nas już wkrótce – poznamy autorkę map obdarzoną niezwykłym darem, ludzi, którzy chcą ją wykorzystać, tropiciela, który zrobi wszystko, by ją chronić, oraz grupę opryszków i złodziei, którzy sprawią wszystkim bardzo duże kłopoty – mówiła podekscytowana Leigh Bardugo.

Heisserer: Pracowaliśmy bez wytchnienia

Showrunner Eric Heisserer dodawał, iż ujawnione właśnie zdjęcia mają dać pierwsze spojrzenie na „rozległy świat pełen tekstu”, który Leigh stworzyła w swoich książkach. – Pracowaliśmy bez wytchnienia, aby oddać charakter baśniowych krain, takich jak Ketterdam i Ravka, z wymyślonymi językami, mundurami i własną walutą. Musieliśmy także dokonać wielu artystycznych wyborów, od scenografii po kostiumy. Czytając powieść, zanurzasz się w Trylogii Grisza i mamy nadzieję, że zarówno nowi, jak i obecni fani będą mieli podobne wrażenia oglądając serial. „Cień i kość” ma rzeszę wiernych fanów i nie możemy się już doczekać, aż widzowie również odkryją magię tej opowieści - zapewniał.

Obsada serialu „Cień i kość”

W produkcji Netfliksa pojawi się wielu nowych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in. Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (Generał Kirigan), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (The Apparat), Julian Kostov (Fedyor), Luke Pasqualino (David), Jasmine Blackborow (Marie) czy Gabrielle Brooks (Nadia.

„Cień i kość” – producenci i data premiery

„Cień i kość” to wspólna produkcja Netflixa i 21 Laps Entertainment. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Eric Heisserer, Leigh Bardugo, Lee Toland Krieger, a także Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen i Josh Barry dla 21 Laps Entertainment oraz Pouya Shahbazian z Loom Studios. Zdjęcia kręcono w Budapeszcie, a całość przybrała formę 8 odcinków. Premierą zaplanowano na 23 kwietnia 2021 roku.

Czytaj też:

Pierwsze zdjęcia z planu filmu „Spencer”. Tak wygląda Kristen Stewart jako księżna Diana